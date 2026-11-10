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Obchvat Náchoda roste. V zimě ho začnou napojovat na silnici do Polska

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Na obchvatu Náchoda už stavbaři pracují na mostech i v obou tunelech. Další etapa je čeká v Bělovsi, kde přes zimu začnou budovat napojení na hlavní tah do Polska. Řidiči kvůli tomu musí počítat s dalším omezením v Polské ulici.
Obchvat Náchoda roste. V zimě ho začnou napojovat na silnici do Polska

Obchvat Náchoda roste. V zimě ho začnou napojovat na silnici do Polska

Zdroj: Markéta Hamerníková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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