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Rakouskem se šíří dva druhy velkých pavouků. Říká se jim tarantule, ale jde o slíďáky

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Rakousko zaznamenává nezvykle vysoký počet pozorování dvou velkých druhů pavouků. Lidé je nacházejí v zahradách, garážích, sklepích i v blízkosti domů. Jejich vzhled připomíná exotické tarantule, ve skutečnosti však jde o dva druhy slíďáků, kteří patří k evropské přírodě.
Rakouskem se šíří dva druhy velkých pavouků. Říká se jim tarantule, ale jde o slíďáky

Rakouskem se šíří dva druhy velkých pavouků. Říká se jim tarantule, ale jde o slíďáky

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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