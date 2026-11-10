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Knihobudky i povrch cyklostezky. Budějce podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

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České Budějovice podpoří v příštím roce z participativního rozpočtu osm projektů. Rozdělí mezi ně 10 milionů korun. Do letošního participativního rozpočtu podali lidé 73 návrhů, z nichž jich do finálního hlasování postoupilo 27.
Knihobudky i povrch cyklostezky. Budějce podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

Knihobudky i povrch cyklostezky. Budějce podpoří z participativního rozpočtu osm projektů

Zdroj: PRO Budějce - participativní rozpočet
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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