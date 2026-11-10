Nepečené Raffaello s bohatou kokosovou chutí: Domácí dezert, kvůli kterému nemusíte trávit hodiny v kuchyni

je přesně ten typ sladkého, který se dá bez rozpaků dát na stůl, i když trouba zůstala vypnutá. V poslední době se často připravuje do skleniček, většinou s Raffaello dezert , tvarohem, piškoty a jahodami. Tahle mascarpone řezová varianta se sušenkami mi ale přijde praktičtější. Je pevnější, dobře se krájí a kokos v ní není jen na ozdobu.
Důležité je pracovat s
horkým krémem. V receptu to není poznámka navíc, ale docela zásadní věc. pod ním změknou tak akorát a po odležení se z jednotlivých vrstev stane měkký, Sušenky soudržný řez. Jen není čas na dlouhé uhlazování: krém neroztírejte loudavě, protože chladne a houstne rychleji, než by člověk čekal. Nalít, roztáhnout, další vrstva. Recept na nepečený Raffaello dezert
Doba přípravy: 35 minut + chlazení alespoň 4 hodiny Co potřebujeme 2 balení Zlatého klasu nebo vanilkového pudinku po 42 g 120 g krystalového cukru 1 l mléka 120 g Hery nebo másla 50 g bílé čokolády 200 g strouhaného kokosu 180 ml smetany ke šlehání 350 g Bebe sušenek podle potřeby kokos na posypání Postup přípravy Raffaello moučníku bez pečení
1. Do hrnce dejte
pudinkový prášek, přisypte cukr a přilijte část mléka. Metličkou směs dobře rozmíchejte, aby v ní nezůstaly hrudky. Pak dolijte zbytek mléka a za stálého míchání uvařte hustý pudink.
2. Do horkého pudinku přidejte
Heru nebo máslo a bílou čokoládu. Stačí krátce prošlehat, aby se tuk i čokoláda rozpustily a krém se spojil dohladka. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Kokosová slabost, která se neomrzí: Raffaello dezert bez pečení je krémový, slavnostní a hotový bez zbytečného stresu
3. Vsypte
strouhaný kokos, promíchejte a nakonec přilijte smetanu ke šlehání. Ještě jednou krátce prošlehejte. Krém může působit řidší, než byste čekali, ale v téhle fázi je to v pořádku.
4. Formu o velikosti
23 × 23 cm vyložte první vrstvou Bebe sušenek. Na ně rozetřete přibližně čtvrtinu horkého krému. Foto: Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca, Kokosová slabost, která se neomrzí: Raffaello dezert bez pečení je krémový, slavnostní a hotový bez zbytečného stresu
5. Pokračujte ve vrstvení:
sušenky, krém, sušenky, krém. Dohromady mají vzniknout 4 vrstvy sušenek a 4 vrstvy krému, přičemž poslední vrstvu tvoří krém.
6. Povrch posypte
kokosem a dezert nechte nejdřív zchladnout při pokojové teplotě. Až potom ho dejte do lednice, nejméně na 4 hodiny, ideálně do druhého dne.
TIP: S krájením se nevyplatí spěchat. Řezy budou vypadat dobře až ve chvíli, kdy je dezert opravdu vychlazený. Pokud do něj půjdete nožem moc brzy, začne se táhnout a vrstvy se mohou rozjíždět. Do skleničky, nebo do formy?
Raffaello dezert se dnes často dělá i do skleniček. Obvykle se v nich střídá krém z mascarpone, tvarohu a bílé čokolády, někdy přijdou na řadu piškoty a jahody. Je to rychlá varianta, na stole vypadá hezky a odpadá krájení jednotlivých porcí.
Forma má ale svoje výhody, zvlášť když chcete něco mezi řezem a nepečeným dortem. Bebe sušenky nasají horký krém lépe než piškoty studenou náplň a dezert pak drží tvar. Místo Hery lze použít máslo; já bych po něm sáhl spíš. Chuť je plnější a s kokosem i bílou čokoládou působí o něco přirozeněji.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca