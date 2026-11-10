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Výrok o hokejistkách vyvolal další politický spor. Eva Decroix se do Macinky pustila kvůli jeho chování

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Eva Decroix se po nevhodném výroku Petra Macinky o hokejistkách ozvala. Ministra přirovnala k malým dětem.
Fotografie Evy Decroix a Petra Macinky

Fotografie Evy Decroix a Petra Macinky

Zdroj: Foto: NextFoto, Eva Decroix a Petr Macinka
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 04:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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