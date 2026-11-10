Výrok o hokejistkách vyvolal další politický spor. Eva Decroix se do Macinky pustila kvůli jeho chování

Eva Decroix se po nevhodném výroku Petra Macinky o hokejistkách ozvala. Ministra přirovnala k malým dětem.
Když politik použije urážku vůči sportovkyním, většinou tím nerozčílí pouze své politické protivníky. Petr Macinka to teď poznal sám na vlastní kůži, a to pěkně rychle. Na In-Lifestyle nám neunikla reakce Evy Decroix, která byla evidentně naštvaná víc než dost. Nepůsobila totiž jako pouhý osobní útok. Lze spíše říct, že přesně vystihla, proč část veřejnosti už podobný způsob vyjadřování nechce brát jako normální součást politické mluvy.
Co zaznělo a proč kolem toho vznikla tak silná reakce
Petr Macinka označil v nedělní debatě ruské hokejistky za „mužatky“. Eva Decroix na to reagovala pěkně ostře a vymezila se vůči němu i na svém Instagramu. Naznačila tam mimo jiné, že podobné výroky s člověkem už zkrátka zůstávají. Ve veřejném prostoru pak nevypadají jako silný politický postoj, ale jako dost nepříjemná vizitka. Což by ostatně mělo trápit spíše jeho než ji. Ale zda si to uvědomuje, těžko soudit. Není to přitom první spor mezi těmito dvěma lidmi. Decroix už Macinku veřejně kritizovala i kvůli jiným vystoupením. To v celé věci hraje roli.
Další česká politická hádka, která se na sítích rychle rozjede a během pár hodin nasbírá emoce. Ano i ne. Tentokrát je v tom totiž i sportovní rovina, což je pro některé přece jen citlivější. Mezinárodní sport se totiž stále vyrovnává s důsledky ruské agrese proti Ukrajině a otázkou účasti ruských reprezentantů na velkých turnajích. Hokej je v tomto ohledu zvlášť výmluvným příkladem. Mezinárodní hokejová federace IIHF v roce 2022 vyloučila ruské a běloruské týmy ze svých soutěží. Situace se ale na konci října 2026 změnila. Sportovní arbitrážní soud CAS totiž podle ČT24 rozhodl o zrušení zákazu účasti ruských reprezentací v soutěžích pro sezonu 2026/2027. Rozhodnutí se týká také lednového mistrovství světa hokejistek do 18 let v Ostravě.
Kolik v roce 2026 bere Petr Pavel: Kromě prezidentského platu mu chodí i důchod a vojenské výsluhy
Decroix Macinku doslovně přirovnala ke svým dětem: „Pamatujete, když chtěly Vaše malé zlobivé děti pozornost? Ty moje vždycky udělaly kravinu. Občas ve společnosti plácly sprosté slovo. Čekaly pohoršení nebo smích, nebo že aspoň budou středem pozornosti. Nejlepší bylo to ignorovat. Postupně pochopily, že tudy cesta nevede. Dospěly a řešily své ego jinak. Některým se dospět nepovedlo. Jsou furt trapní, dupou nožičkou a křičí sprostá slovíčka. A čekají, že my všichni se ohradíme a pohoršíme. A on zase bude slavnej ten….Nicinka. Všichni o něm budou psát a on se bude tetelit. Nebude. Bude vždycky už jen trapnej.“
Eva Decroix není s tímto názorem sama
Decroix postavila svou kritiku na jednoduché věci: když někdo shazuje reprezentantky nějakého sportu, nepůsobí tím tvrdě ani odvážně. Navíc tady nešlo o kritiku výkonu, ale v podstatě zesměšnění žen v „mužském“ sportu. Působí to celé malicherně. Nejspíš proto se její reakce na sociálních sítích tak rychle chytila. Nebyla složitá, byla srozumitelná. Ten rozdíl může být podstatný i pro lidi, kteří politiku běžně nesledují. Ostré spory veřejnost ještě snese. Hůř ale přijímá pohrdání lidmi, kteří za zemi skutečně něco odpracovali, ať už na ledě, v nemocnici nebo jinde.
V tomhle bodě Decroix zasáhla dost citlivé místo. Pokud si člověk projde komentáře pod videem s Macinkovým výrokem, rychle zjistí, že nevalný názor na něj má více lidí. Následně ještě Decroix vyzvala všechny ženy, aby sdílely její příspěvek s hashtagem jesuismuzatka, pokud také vykonávají povolání, které chlapi považují za typicky jejich. A ještě si přisadila s kritikou ministra: „Protože tohohle frajera si, milé holky, strčíme do podprdy jak drobný z poutě!“
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Nepříjemná dohra výroku o ruských hokejistkách: Eva Decroix přirovnala Macinku k malým dětem byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.