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V Purkyňově auto brzy ráno srazilo ženu, řidič ujel. Policie hledá svědky

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Policisté z Olomouce se obrací na veřejnost s žádostí o spolupráci při hledání svědků nehody, která se stala minulou středu brzy ráno v ulici Purkyňova v Olomouci. Řidič Škody Octavia srazil ženu a ujel. Svědci mohou volat na linku 158.
V Purkyňově auto brzy ráno srazilo ženu, řidič ujel. Policie hledá svědky

V Purkyňově auto brzy ráno srazilo ženu, řidič ujel. Policie hledá svědky

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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