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Kdo tepuje koberec, riskuje zničenou podlahu. Naše babičky ho čistily 2 věcmi z kuchyněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Den po tepování je koberec pořád studený a vlhký na dotek a […]
Kdo tepuje koberec, riskuje zničenou podlahu. Naše babičky ho čistily 2 věcmi z kuchyně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.11.2026 08:58
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Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
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