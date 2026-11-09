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Kdo tepuje koberec, riskuje zničenou podlahu. Naše babičky ho čistily 2 věcmi z kuchyně

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Den po tepování je koberec pořád studený a vlhký na dotek a […]
Kdo tepuje koberec, riskuje zničenou podlahu. Naše babičky ho čistily 2 věcmi z kuchyně

Kdo tepuje koberec, riskuje zničenou podlahu. Naše babičky ho čistily 2 věcmi z kuchyně

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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