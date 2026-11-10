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Milan Mazurek dřív hulákal na cizince. Teď ho Svobodní vezou do Prahy jako hvězdu

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Dennívýzva
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PROFIL. Mnozí fanoušci slovenského europoslance Milana Mazurka by svého oblíbence na pár let starých fotkách a záběrech dost možná ani nepoznali. S holou hlavou, viditelně pár kily navíc a zeleným tričkem Kotlebovy extremistické strany vyháněl romské „asociály“ (Mazurkův vlastní pojem) z vlaků pod Tatrami. Dnes je uhlazenou tváří takzvaného remigračního hnutí dobře placenou z veřejných zdrojů Evropského parlamentu.
profimedia-0468870400

profimedia-0468870400

Zdroj: Milan Mazurek v roce 2019. Foto: TASR / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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