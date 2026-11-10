Milan Mazurek dřív hulákal na cizince. Teď ho Svobodní vezou do Prahy jako hvězdu

PROFIL. Mnozí fanoušci slovenského europoslance Milana Mazurka by svého oblíbence na pár let starých fotkách a záběrech dost možná ani nepoznali. S holou hlavou, viditelně pár kily navíc a zeleným tričkem Kotlebovy extremistické strany vyháněl romské „asociály“ (Mazurkův vlastní pojem) z vlaků pod Tatrami. Dnes je uhlazenou tváří takzvaného remigračního hnutí dobře placenou z veřejných zdrojů Evropského parlamentu. S příznivci i v české vládě.
Koncem října bylo kolem košické katedrály rušno. Desítky středoškolských studentů a příznivců se tam fotily s Milanem Mazurkem a další tváří krajně pravicového hnutí Republika Lívií Pavlíkovou. S mobily však kolem popocházeli i dva nečekaní hosté – influenceři trumpovského hnutí MAGA Joey Mannarino a Ada Lluchová.
Slovenský europoslanec si platí influencery hnutí MAGA pro zesilování své vlastní propagace. A platí to i obráceně – hnutí MAGA využívá Mazurka jako obsah pro své fanoušky a pro zvýšení dosahu. V obou případech za peníze evropských daňových poplatníků.
Ti oba v poslední době propagují takzvanou remigraci – tedy nucený odchod milionů lidí s migračními kořeny z Evropy – a s ní spojenou evropskou petiční akci Save Europe Act. Za ní stojí některé figury západoevropské krajní pravice, v čele s Martinem Sellnerem.
Sellner se před lety pohyboval v německojazyčné neonacistické scéně a svého času obdržel na účet i finanční dar od atentátníka Brentona Tarranta, který později v mešitách v novozélandském Christchurchi zavraždil 51 lidí.
MAGA za evropské peníze...
Influenceři spojení s hnutím MAGA a evropskou krajní pravicí jako Mannarino nebo Lluchová dělají v poslední době stále totéž – přijedou do některé z evropských zemí či konkrétní metropole a opakují, jak je tam svět ještě v pořádku, protože po setmění je bezpečno a nejsou tam žádní migranti.
It is always so refreshing to talk with Milan Mazurek… especially this time, when we walked around a European city that still feels European, Košice!
If only all politicians were like him, we would be living in a much better world.
— Ada Lluch (@AdaLluch) November 6, 2026
Totéž svým početným fanouškům tvrdili letos v dubnu přímo z Budapešti před volbami, které vzápětí prohrál Viktor Orbán, i nedávno z Bělehradu, kde neuspěl prezident Vučić. Pak následoval přesun za Milanem Mazurkem do Košic a úplně stejný vzorec: pár kroků po hlavním košickém náměstí, naučená pohádka o staré dobré bílé Evropě a přesun jinam.
Za zmínku však stojí jedno z videí, které Lluchová v Košicích natočila a Mannarino sdílel. Zhruba dvacetiminutový rozhovor s Milanem Mazurkem byl v závěru opatřen povinným sdělením, že za tento obsah platila frakce Evropa suverénních národů. V té v Evropském parlamentu zasedá právě Mazurek, spolu třeba s německou AfD nebo českou SPD.
Slovenský europoslanec si tedy platí influencery hnutí MAGA pro zesilování své vlastní propagace. A platí to i obráceně – hnutí MAGA využívá Mazurka jako obsah pro své fanoušky a pro zvýšení dosahu. V obou případech za peníze evropských daňových poplatníků.
... a europarlament jako bankomat
Kouzlo evropských peněz Mazurkovo hnutí Republika ostatně objevilo už dříve. Loni slovenská média zmapovala, jak Mazurek a druhý europoslanec hnutí a jeho šéf Milan Uhrík přesměrovávají peníze vyplácené europoslancům coby paušál v Evropském parlamentu zpět do své domovské strany – například zaměstnáváním straníků jako poslaneckých asistentů.
Cesta do Evropského parlamentu přitom pro dvaatřicetiletého Milana Mazurka rozhodně nebyla přímočará.
[souvisejici]
V roce 2015 se ještě jako člen Lidové strany Naše Slovensko extremisty Mariana Kotleby „proslavil“ vulgárními výkřiky na adresu arabské rodiny na bratislavském hlavním nádraží, později figuroval ve zmiňovaných kotlebovských „vlakových hlídkách“, kterými tehdy extremisté chtěli v podtatranském regionu vzbudit dojem, že se starají o bezpečnost obyvatel. Zapomenout bychom neměli ani na Mazurkovy výroky zpochybňující holokaust, které prověřovala prokuratura.
V roce 2019 přišel kvůli rasistickým protiromským výrokům o poslanecký mandát. V roce 2024 následoval přesun do Bruselu a vstup do společné frakce s českou SPD a německou AfD. Ani to však nebylo bez komplikací.
Mandát europoslance získal Mazurek v červnu 2024, jenže členem frakce ESN se stal až o víc než půl roku později. Údajně proto, že dokonce i pro AfD – která má sama silné extremistické křídlo – byl zjevně i kvůli své minulosti zpočátku nepřijatelný.
Vzápětí se naplno rozjelo výše popsané remigrační hnutí a Milan Mazurek našel svou novou parketu. Konference v zahraničí, happeningy na náměstích, s pokřikováním centrálního hesla „send them back“ (pošlete je zpět), zkrátka akce jako šité na míru pro krátká videa a další obsah na sociálních sítích, kde je Milan Mazurek silný.
Pistole na stole a jiné příběhy
Ani 415 tisíc facebookových a 178 tisíc instagramových sledujících mu sice nestačilo, aby v říjnu vyhrál souboj o post hejtmana v Prešovském kraji. Skončil ale druhý se ziskem zhruba sto tisíc hlasů a slovenští komentátoři ho označili za druhého vítěze voleb a jeho výsledek za historicky největší úspěch extremisty ve volbách na Slovensku.
Tahle prohra byla z pohledu Mazurka i jeho hnutí Republika klasickou win-win situací. Hnutí se zviditelnilo a rok před parlamentními volbami znovu ukázalo sobě i svým příznivcům, že extremismus je na Slovensku brán jako součást vysoké politiky. Brzy možná i té vládní.
Hlavní českou spojkou Milana Mazurka je nepochybně šéf momentálně vládní strany Svobodných Libor Vondráček, kterého Mazurek loni před parlamentními volbami veřejně podpořil. Ten mu poděkoval s dodatkem, že „ročník 1994 drží pospolu“.
Milan Mazurek zároveň nemusel opouštět dobře placený post v Bruselu s vysokou mezinárodní pozorností a kontakty – včetně těch nejkontroverznějších.
Jedním z takových je třeba německý poslanec a dřívější europoslanec za AfD Maximilian Krah, který Mazurka loni navštívil přímo na Slovensku a natočili spolu široce sdílené video s pistolí na stole a dětmi hrajícími si v pozadí.
Maximilian Krah byl přitom jednou z hlavních postav aféry kolem předloni rozkryté ruské hybridní operace Voice of Europe spolu s dalším europoslancem AfD Petrem Bystroněm. Krahův bývalý asistent byl loni odsouzen kvůli špionáži pro Čínu.
Jeden z Mazurkových europoslaneckých asistentů Robert Russel se také v roce 2025 zúčastnil v Rusku Světového festivalu mládeže, což je jedna z hlavních networkingových akcí kremelského režimu s jeho sympatizanty v zahraničí.
My, ročník 1994
Mazurek svým působením v online prostoru oslovuje logicky především mladé příznivce. A neváhá je přivítat i v Evropském parlamentu – včetně svých českých sympatizantů. HlídacíPes.org letos popsal, jak si Mazurka opakovaně vyhlédla jedna brněnská škola jako „náhradu“ za bývalého europoslance Jana Zahradila.
„Čo bolo, to bolo,“ vysvětloval český učitel a organizátor cesty studentů za Mazurkem Petr Rožňák, proč ho dřívější extremistické excesy současných europoslanců hnutí Republika nezajímají: „Jestliže Mazurek cosi kdysi, a dneska má imunitu, tak je to pro mě prostě jednoznačná věc.“
A zatímco na loňské cestě za Milanem Mazurkem se studenti finančně podíleli, tu letošní pro zhruba patnáctičlennou skupinu zaplatil Mazurek ze svých europoslaneckých zdrojů.
Hlavní českou spojkou Milana Mazurka je však nepochybně šéf momentálně vládní strany Svobodných Libor Vondráček, kterého Mazurek loni před parlamentními volbami veřejně podpořil. Ten mu poděkoval s dodatkem, že „ročník 1994 drží pospolu“.
Svobodní zase z Mazurka udělali jednoho z hlavních hostů „konference“ o takzvané remigraci, která bude tento pátek v Praze. Kromě Mazurka dorazí i zástupci krajní pravice z Maďarska, Německa či Polska.
Příliš toxické vstupenky
Vstupenky na akci Svobodní původně prodávali přes společnost Smsticket. Ta se však kvůli kontroverzním profilům hostů rozhodla vyřadit vstupenky na konferenci z prodeje v rámci své sítě.
„Po detailním posouzení programu a profilu vystupujících jsme dospěli k závěru, že akce je v přímém rozporu s našimi pravidly, konkrétně v bodech týkajících se poskytování prostoru osobám pravomocně odsouzeným za rasismus či xenofobii a spojení s extremistickými ideologiemi,“ napsala firma s odkazem na svůj etický kodex.
Strana Svobodných označila krok společnosti za „nešťastný a diskriminační, postavený na selektivní interpretaci“ s dodatkem, že demokratická diskuse „nemá probíhat kádrováním nebo cenzurou ze strany soukromých zprostředkovatelských platforem“.
„Přítomnost jednotlivých řečníků neznamená, že Svobodní jako strana sdílí veškeré názory všech řečníků, které jsou různé,“ řekla už dříve mluvčí strany Veronika Blažková na dotaz HlídacíPes.org.