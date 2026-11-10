Úchvatný pohled na podzimní Velhartice z výšky. Hrad ukrýval i české korunovační klenoty

Letecké snímky ukazují krásu hradu z perspektivy, kterou běžný návštěvník z nádvoří jen tak neuvidí. Autorem leteckých snímků i videa je jako obvykle spolupracovník Plzeňské Drbny Václav Vokáč. V galerii pod článkem najdete řadu dalších fotografií.
Hrad Velhartice vznikl na přelomu 13. a 14. století jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Jeho stavbu zahájil Albert z Budětic a pokračovali v ní Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic. Oba patřili k významným a věrným komorníkům krále a císaře Karla IV. Jejich přátelství s panovníkem později proslavil Jan Neruda ve známé básni Romance o Karlu IV. Právě v ní se objevuje slavná scéna, v níž král s Buškem rozmlouvají nad číší vína.
VIDEO
Největší architektonickou zajímavostí Velhartic je bezpochyby mohutný kamenný most, který spojuje dvě hlavní části středověkého hradu – zříceninu Rajského paláce a protější obytně-obrannou věž zvanou Putna. Most se čtyřmi lomenými oblouky měří 32 metrů, je tři metry široký a téměř deset metrů vysoký. V hradní architektuře střední Evropy jde o mimořádnou stavbu. Nešlo přitom jen o efektní spojení dvou budov, ale také o důmyslný obranný prvek. Na obou koncích mostu se nacházely padací můstky, které umožňovaly v případě nebezpečí přístup mezi jednotlivými částmi hradu uzavřít. Předsunutá věž Putna měla navíc mohutné zdi silné více než dva a půl metru.
Hrad ukrýval korunovační klenoty
Velhartice se zapsaly také do českých dějin díky události spojené s korunovačními klenoty. V 15. století zde nechal Menhart z Hradce, tehdejší nejvyšší purkrabí Království českého a odpůrce Jiřího z Poděbrad, tajně ukrýt české korunovační klenoty. Chtěl tak zabránit korunovaci Jiřího z Poděbrad českým králem. Klenoty byly na hradě ukryty po určitou dobu, než se mohly vrátit do Prahy. Tento pozoruhodný příběh dnes návštěvníkům přibližuje také speciální prohlídkový okruh Šumavská klenotnice.
Významnou proměnou prošel hrad v době třicetileté války. Tehdy ho získal císařský plukovník Martin de Hoeff Huerta, který nechal v horní části areálu vystavět nový pozdně renesanční palác. Jeho jméno je spojováno s řadou pověstí o tvrdé rekatolizaci zdejšího kraje. Huerta však nebyl pouze krutým válečníkem, podle historických pramenů například pro obyvatele Velhartic zrušil robotní povinnosti. V dalších staletích se na panství vystřídala řada majitelů. Posledním šlechtickým vlastníkem byl rod Windischgrätzů, který o majetek přišel po druhé světové válce.
Čtěte také:
Slavná Werichova chata na Šumavě byla posledním místem, které herec v životě viděl
Dnes je hrad a zámek Velhartice státní památkou ve správě Národního památkového ústavu a patří k oblíbeným výletním cílům Klatovska a Pošumaví. Návštěvníci si mohou vybrat z několika prohlídkových okruhů. Jeden přibližuje gotickou podobu hradu, další zavádí do renesančního paláce a seznamuje s životem tehdejší šlechty. Od roku 2009 je přístupný také skanzen lidové architektury v předhradí, který představuje soubor staveb typických pro Pošumaví v 18. a 19. století. V bývalém hradním pivovaru se konají výstavy a kulturní akce.
Velhartice tak nejsou jen romantickou zříceninou s působivým výhledem do okolní krajiny. Jde o mimořádně zachovalý soubor středověkých a renesančních staveb, který vypráví příběhy o královských komornících, mocenských sporech i ukrytých korunovačních klenotech.