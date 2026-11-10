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Úchvatný pohled na podzimní Velhartice z výšky. Hrad ukrýval i české korunovační klenoty

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Hrad Velhartice s mohutným kamenným obloukovým mostem patří k nejpůsobivějším historickým památkám Pošumaví. Z ptačí perspektivy teď na podzim vynikne nejen uspořádání celého areálu, ale také jeho poloha na skalním ostrohu nad údolím říčky Ostružné. Toto místo má jedinečnou atmosféru.
Úchvatný pohled na podzimní Velhartice z výšky. Hrad ukrýval i české korunovační klenoty

Úchvatný pohled na podzimní Velhartice z výšky. Hrad ukrýval i české korunovační klenoty

Zdroj: Václav Vokáč
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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