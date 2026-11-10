Doom už běží i ve vesmíru. Stačil hlas radioamatéra ze střechy obyčejného domu

Spustit legendární Doom na kalkulačce, chytrých hodinkách nebo bankomatu už nikoho příliš nepřekvapí. Tentokrát se však kultovní střílečka z roku 1993 dostala mnohem dál. Evropská družice OPS-SAT PRETTY dokázala přijmout hlasový příkaz přímo ze Země, sama mu porozuměla a skutečně spustila Doom. Podle organizátorů jde o vůbec první úspěšné hlasové ovládání družice na oběžné dráze.
Za experimentem stojí estonská společnost Tanagra Space, Evropská kosmická agentura (ESA), Technická univerzita ve Štýrském Hradci a skupina norských radioamatérů. Úspěšný pokus proběhl 27. července 2026, kdy operátor Jon Bergli Heier vyslal ze střechy v Oslu do vesmíru příkaz obsahující slova „PRETTY PLAY DOOM DOOM DOOM“.
Družice signál zachytila, převedla řeč na text a rozpoznala požadavek. Následně spustila připravené herní demo Doomu a na Zemi odeslala snímky ze hry společně s diagnostickými údaji. Nešlo tedy o živé hraní člověkem ze Země, ale o automatické spuštění hry přímo na palubním počítači.
Sedm pokusů a problém, který málem všechno překazil
Cesta k úspěchu nebyla jednoduchá. První testy začaly už v dubnu 2026 v Polsku. Později se připojili členové norské organizace Norwegian Radio Relay League. Jejich červencový pokus odhalil zásadní problém: přijímač družice zpracovával příliš široké frekvenční pásmo, takže hlasový signál zanikal v šumu.
Po úpravě softwaru přišel 27. července průlom. Během ranního přeletu družice úspěšně reagovala na synteticky vytvořený hlas. Při sedmém testu téhož dne už příkaz vyslovil přímo člověk do mikrofonu.
Radioamatér Eskil Hadland uvedl, že přípravy norskou skupinu stály 59 dní práce a přibližně 7 200 norských korun, včetně pizzy pro účastníky.
Doom byl jen záminka. Skutečný význam je mnohem větší
Družice PRETTY původně sloužila především k experimentům s odrazy navigačních signálů GNSS a sledování radiace. Rozpoznávání lidské řeči vůbec nepatřilo mezi její plánované úkoly.
Nový software využil nástroje GNU Radio a Sherpa-ONNX. Model pro rozpoznávání řeči zabíral přibližně 27 MB a fungoval přímo na palubě družice bez nutnosti posílat zvuk k vyhodnocení na Zemi.
Právě v tom spočívá skutečný úspěch. Georges Labrèche, zakladatel Tanagra Space a vedoucí výzkumného experimentu, upozornil, že stejný princip lze využít i k rozpoznávání jiných rádiových signálů.
Jednou by tak družice mohly samostatně zachytit nouzové volání člověka z odlehlé oblasti nebo z moře, vyhodnotit jeho obsah a upozornit záchranné složky. Zatím jde o možnou aplikaci, nikoliv o hotovou záchrannou službu.