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Doom už běží i ve vesmíru. Stačil hlas radioamatéra ze střechy obyčejného domu

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Evropská družice poprvé splnila hlasový příkaz vyslaný ze Země. Norští radioamatéři jí přikázali spustit legendární Doom a satelit skutečně poslechl. Experiment ale nebyl pouhou herní kuriozitou. Může změnit způsob komunikace s družicemi.
Doom už běží i ve vesmíru. Stačil hlas radioamatéra ze střechy obyčejného domu

Doom už běží i ve vesmíru. Stačil hlas radioamatéra ze střechy obyčejného domu

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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