Horoskop na dnešní den: úterý 10. listopadu 2026

Velmi příjemným prvkem dne je také spojení Venuše s Marsem. Vztahům dnes prospívá méně rozebírání a více konkrétních činů. Místo věty „někdy bychom měli někam zajít“ může konečně zaznít: „Tak co ve čtvrtek?“ Jen kolem odpoledne a podvečera počítejme s tím, že Uran může zamíchat plánem. Návštěva přijde později, autobus jinak, než jsme čekali, nebo dostaneme úplně jiný nápad. Nemusí to být problém. Někdy je neplánovaná odbočka nejzajímavější část dne.
Heslo dne: Plán je dobrý sluha. Dnes ale nechte otevřená i zadní vrátka.
Dnešní praktická drobnost: Větráte v listopadu „na ventilačku“? Zkuste to jinak
Když se ochladí, mnoho lidí nechává okno dlouho pootevřené. Jenže v topné sezoně je účinnější otevřít okna dokořán a vyvětrat krátce a intenzivně. Státní zdravotní ústav doporučuje při chladném počasí větrat rychle, ideálně přes více otevřených oken, aby se vzduch rychle vyměnil. Čím je venku chladněji, tím kratší dobu stačí větrat. Dlouhodobá mikroventilace nebo vyklopené okno v zimním období naopak ochlazují okolí oken a stěny, aniž by byl způsob větrání tak účinný.
Jednoduché listopadové pravidlo: Otevřít dokořán – pár minut pořádně vyvětrat – zavřít. A větrejte určitě po vaření, sprchování nebo sušení prádla, kdy doma vzniká více vlhkosti. Rosení oken je dobrý signál, že je čas vzduch v místnosti vyměnit. Pokud jste celý život větrali ventilačkou a fungovalo vám to, samozřejmě vám ji dnes horoskop nepřijde osobně zavřít. Ale za zkoušku to stojí.
Beran
Dnešek vám může sednout mnohem víc než včerejšek.
Měsíc ve Střelci je ve stejném ohnivém živlu jako vy a probouzí chuť někam vyrazit, něco zjistit nebo se pustit do věci, která vás vytáhne z běžného režimu.
Pokud už delší dobu přemýšlíte o výletu, cestě, kurzu nebo nějaké nové aktivitě, dnes udělejte jeden konkrétní krok. Zjistěte termín, cenu, spojení nebo člověka, který by jel s vámi.
Venuše s Marsem jsou příjemné i pro vztahy. Partner může být ochotnější k vašemu nápadu, pokud ho nepředstavíte jako hotové rozhodnutí.
Odpoledne ovšem může plán změnit nějaká nečekaná okolnost. Neberte to jako sabotáž vesmíru.
Možná právě změna přinese něco lepšího.
Úterní rada Beranům: Když dnes cesta vede objížďkou, neznamená to automaticky, že je špatná. Jen prosím neříkejte navigaci, co si o ní myslíte. Ona se neurazí, spolujezdec ano.
Býk
Měsíc ve Střelci dnes otevírá trochu praktičtější a hlubší téma: společné peníze, rodinné dohody a věci, které vlastníte nebo řešíte s někým dalším.
Jestli potřebujete něco probrat s partnerem nebo rodinou, dnešek může být překvapivě dobrý. Venuše s Marsem pomáhají hledat řešení, které není jen teoretické.
Možná například zjistíte, že drobná změna doma vám ušetří práci, peníze nebo nervy.
Jen si odpoledne dejte pozor na nečekané výdaje. Ne proto, že by hvězdy oznamovaly porouchanou pračku, ale protože Uran rád přináší věci, které jsme v plánu neměli.
Pokud nemusíte rozhodnout okamžitě, počkejte.
Úterní rada Býkům: Věta „když už to kupujeme, vezmeme rovnou tu nejlepší variantu“ je velmi býčí. Občas je ale druhá nejlepší varianta úplně stejně dobrá a stojí o polovinu méně.
Blíženci
Dnešek je hodně o druhých lidech.
Měsíc vstupuje do Střelce přímo proti vašemu znamení a partner, přítel nebo někdo, s kým spolupracujete, může přijít s nápadem, který vás zaujme.
Naslouchejte mu.
Venuše s Marsem navíc přejí lehkosti, humoru a společným aktivitám. Jestli jste ve vztahu poslední dny hlavně něco řešili, dnes toho nechte a raději spolu něco podnikněte.
A pokud jste sami, je to dobrý den mezi lidi.
Odpoledne se ale situace může rychle změnit. Člověk, s nímž jste počítali, změní plán nebo se objeví úplně jiná možnost.
Pro Blížence by to neměla být tragédie. Vy jste koneckonců jedno ze znamení, která dokážou změnit program během telefonátu a ještě tvrdit, že přesně takhle to bylo naplánované.
Úterní rada Blížencům: Dnes může být zajímavější říct „proč ne?“ než automatické „uvidíme“.
Rak
Dnešní energie vás vrací k běžnému fungování, povinnostem a každodennímu režimu.
To možná nezní jako velké astrologické dobrodružství, ale právě dnes můžete přijít na způsob, jak si nějakou pravidelnou věc výrazně usnadnit.
Někdo vám ukáže jednodušší postup. Narazíte na užitečnou informaci. Nebo prostě zjistíte, že něco děláte ze zvyku, přestože to už dávno není nutné.
Venuše s Marsem zároveň mohou vytvořit příjemnou atmosféru doma a kolem peněz. Pokud jste chtěli něco drobného pořídit nebo doma změnit, může se objevit rozumné řešení.
Odpoledne ale trochu improvizujte. Plán se nemusí držet přesně scénáře.
Úterní rada Rakům: Když se dnes něco doma dělá jinak, než jste zvyklí, vydržte chvíli bez zásahu. Možná zjistíte, že druhý způsob není špatný. Jen není váš.
Lev
Tohle může být jeden z vašich příjemnějších dnů týdne.
Měsíc vstupuje do ohnivého Střelce a podporuje radost, tvořivost, kulturu, flirt, děti, vnoučata a chuť něco zažít.
Mars i Jupiter jsou navíc stále ve vašem znamení a energie vám rozhodně nechybí.
Jestli vás někdo pozve ven, jděte. Pokud vás nikdo nepozve, klidně něco navrhněte sami.
Venuše s Marsem přejí komunikaci a osobnímu kouzlu. Člověk, kterého chcete přesvědčit, vás dnes bude poslouchat snadněji — což ale neznamená, že potřebuje dvacetiminutovou prezentaci.
Odpolední Uran může přinést nečekané setkání nebo změnu programu. Nechte se překvapit.
Úterní rada Lvům: Když dnes vstoupíte do místnosti a nikdo si vás okamžitě nevšimne, není nutné dělat druhý příchod.
Panna
Dnes se pozornost obrací k domovu a rodině.
Může přijít chuť něco doma změnit, dokončit nebo konečně probrat s ostatními. Měsíc ve Střelci vás ale trochu nutí uvolnit pravidla.
Ne všechno musí být přesně na svém místě, aby se tam dobře žilo.
Retrográdní Merkur stále přeje opravám a druhému pohledu. Jestli jste něco objednávali, domlouvali nebo psali, vyplatí se údaje ještě jednou zkontrolovat.
Odpoledne může někdo z rodiny změnit domluvený program. Snažte se nebrat to jako důkaz obecného úpadku organizace.
Venuše s Marsem zároveň připomínají, že pohodlí domova někdy stojí za malou investici.
Ale nemusíte kvůli jednomu novému polštáři vyměnit celou sedací soupravu.
Úterní rada Pannám: Když dnes začnete uklízet jednu polici a o dvě hodiny později držíte v ruce rodný list z roku 1958, je čas připomenout si původní zadání.
Váhy
Dnešek přeje rozhovorům, setkáním a kratším cestám.
Měsíc ve Střelci vás může vytáhnout ven z běžného okruhu. Klidně si udělejte cestu jinam než obvykle, navštivte známého nebo se podívejte na místo, které jste už dlouho chtěli vidět.
Venuše je stále ve vašem znamení a dnes vytváří příjemný aspekt s Marsem. Osobní kouzlo tedy pracuje ve váš prospěch.
Pokud potřebujete něco domluvit, dnešek je vhodnější než dlouhé váhání.
Odpoledne ale nečekaná informace může změnit váš názor.
A víte co? To je v pořádku.
Změna názoru po získání nových údajů není nerozhodnost. Je to jedna z věcí, kvůli kterým jsme si pořídili mozek.
Úterní rada Vahám: Dnes si jednou vyberte první možnost, která se vám opravdu líbí. Nemusíte pro jistotu prozkoumat dalších jedenáct.
Štír
Po intenzivním novoluní ve vašem znamení se dnes začíná energie přesouvat k praktičtějším otázkám.
Měsíc vstupuje do oblasti peněz, vlastnictví a osobních hodnot.
Možná si začnete klást otázku, co chcete s novými plány skutečně udělat — a kolik času, energie nebo peněz do nich chcete vložit.
To je užitečné.
Retrográdní Merkur je stále ve vašem znamení, takže některá rozhodnutí ještě nemusí být definitivní. Nechte si prostor pro opravu.
Vztahově je dnešek příjemnější. Venuše s Marsem mohou pomoci tam, kde bylo poslední dny příliš mnoho přemýšlení a málo obyčejné lidské blízkosti.
Odpoledne se ale vyhněte impulzivnímu nákupu.
Úterní rada Štírům: Když vás dnes něco velmi láká koupit, zkuste si představit, že to stojí plnou cenu bez nápisu „akce“. Toužíte po tom stále stejně?
Střelec
Měsíc během dopoledne vstupuje do vašeho znamení a najednou můžete pocítit, že se energie zase vrací.
Po několika dnech přemýšlení přichází chuť něco dělat, někam jít a podívat se dopředu.
To vám bude velmi vyhovovat.
Dnešek je dobrý na první krok k cestě, aktivitě nebo plánu, který vás zaujal po včerejším novoluní.
Nemusíte však všechno rozhodnout během jednoho dne.
Uran proti vašemu Měsíci může odpoledne přinést člověka nebo událost, která program úplně překope. A možná to bude dobře.
Venuše s Marsem zároveň přejí přátelům a cestám. Pokud někdo řekne „pojeďme“, budete mít problém hledat důvod proč ne.
Úterní rada Střelcům: Spontánnost je krásná vlastnost. Ale než vyrazíte na nádraží, podívejte se alespoň jednou, odkud ten vlak skutečně jede.
Kozoroh
Dnešek může být pro vás o něco klidnější než pro většinu ostatních.
Měsíc vstupuje do části vašeho horoskopu, která přeje odstupu, přemýšlení a práci v zákulisí.
Máte-li něco důležitého připravit, dnes se vám může dobře pracovat bez publika.
Nemusíte hned ukazovat výsledek.
Venuše s Marsem jsou příznivé pro pracovní nebo finanční spolupráci. Někdo vám může pomoci s věcí, na kterou jste dosud byli sami.
Zkuste pomoc přijmout.
Ano, dokonce i když byste si to nakonec zvládli udělat sami.
Odpoledne se ale něco může nečekaně změnit. Nesnažte se zachránit původní plán za každou cenu.
Úterní rada Kozorohům: Když plán A přestane fungovat, není nutné opravovat plán A až do důchodu. Vy už možná v důchodu jste — o důvod víc zkusit plán B.
Vodnář
Dnešní den vám velmi dobře sedí.
Měsíc ve Střelci podporuje přátele, společné plány, kluby a všechno, co člověk dělá s lidmi, se kterými sdílí zájem.
Pokud jste poslední dny byli více ponoření do vlastních záležitostí, dnes vyjděte mezi lidi.
Někdo může přinést nápad, který vás zaujme.
Venuše s Marsem přejí také cestám a partnerství. Dobrá chvíle naplánovat společný výlet nebo aktivitu.
Odpoledne se ale Uran postará o překvapení. A protože je to vaše planeta, možná budete jediní v místnosti, komu změna programu připadá jako zlepšení.
Jen to nemusíte ostatním připomínat.
Úterní rada Vodnářům: Když dnes někdo řekne „tohle jsme ještě nikdy nedělali“, zkuste odpovědět „právě proto“. Samozřejmě s výjimkou věcí, které mají na obalu lebku.
Ryby
Dnešní Měsíc ve Střelci zvýrazňuje cíle a otázku, co chcete v příštích týdnech opravdu udělat.
Včerejší novoluní mohlo přinést nápad na cestu, učení nebo novou zkušenost. Dnes může přijít otázka: jak to dostat do skutečného života?
Začněte konkrétně.
Pokud chcete někam jet, zjistěte termín. Chcete-li se něco naučit, najděte kurz. Chcete-li něco vytvořit, připravte si první krok.
Nemusíte ale okamžitě zveřejňovat plán celému okolí.
Odpoledne může přijít změna okolností. Neberte ji jako znamení, že plán nemá smysl.
Možná ho jen potřebujete trochu upravit.
Úterní rada Rybám: Inspirace je skvělá. Ale jakmile má plán datum v kalendáři, začne mít mnohem větší šanci, že opravdu nastane.