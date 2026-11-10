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Horoskop na dnešní den: úterý 10. listopadu 2026

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Po včerejším novoluní ve Štíru přichází den, kdy se nám může chtít zase trochu víc ven mezi lidi a do světa. Dopoledne přechází Měsíc do Střelce a atmosféra se mění. Střelec má rád pohyb, nové informace, cestování, nadhled a všechno, co člověku připomene, že svět nekončí za jeho plotem.
Horoskop na dnešní den: úterý 10. listopadu 2026

Horoskop na dnešní den: úterý 10. listopadu 2026

Zdroj: horoskop
Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 10.11.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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