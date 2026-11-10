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Astronomické honoráře a muzikanti, kteří nevědí, za co utrácet. Marek Eben si ve StarDance rýpl do debaty o ČT

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Nejdříve si vzal na mušku všechny zlé, které má podle něj vzít čert, tentokrát přišly na řadu astronomické honoráře. Marek Eben ve StarDance znovu pobavil diváky jemnou narážkou.
Fotografie Marka Ebena

Fotografie Marka Ebena

Zdroj: Fotografie: Nextfoto, Marek Eben na TK k podzimnímu programu ČT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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