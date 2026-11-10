Astronomické honoráře a muzikanti, kteří nevědí, za co utrácet. Marek Eben si ve StarDance rýpl do debaty o ČT

Nejdříve si vzal na mušku všechny zlé, které má podle něj vzít čert, tentokrát přišly na řadu astronomické honoráře. Marek Eben ve StarDance znovu pobavil diváky jemnou narážkou.
Marek Eben dokáže i během přímého přenosu StarDance trefně glosovat společenské dění. A když přijde řeč na Českou televizi, rozhodně se nedrží zpátky. V sobotním vysílání si znovu zavtipkoval na účet kritiků veřejnoprávní televize a tentokrát si vzal na mušku údajně astronomické výplaty muzikantů. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že moderátor tím pokračuje v sérii narážek na vyhrocenou debatu o financování ČT. Jenže kolem StarDance se mezitím rozhořela ještě jedna zajímavá otázka: Patří vůbec tak nákladná zábavní show na obrazovky veřejnoprávní televize?
Eben si rýpl do astronomických honorářů. Diváci se dobře bavili
Marek Eben se v posledních týdnech očividně rozhodl, že aktuální tahanice kolem České televize nenechá bez povšimnutí. Už v jednom z předchozích dílů StarDance si neodpustil poznámku, která měla jasný podtext. Tehdy během úvodního vystoupení prohlásil, že věří, že „dobro zvítězí a všechny ty zlé si vezme čert“. Narážel tak na napjatou atmosféru kolem plánovaných změn financování veřejnoprávních médií a rušení koncesionářských poplatků.
Ani v aktuálním díle nezůstal u běžného moderátorského úvodu. Při klasickém představování hudebního doprovodu strhl pozornost napřed na Moondance Orchestra Martina Kumžáka, když pronesl: „Odpočatá by mohla být také naše kapela, ale není.“ Muzikanti se totiž podle něj celý týden pokoušeli utratit alespoň část „astronomických honorářů od České televize“. Jenže se jim to prý vůbec nedařilo.
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Moderátor nezapomněl ani na Epoque Quartet. I jeho členové si podle Ebena musí poradit s nečekaně vysokými příjmy. „Ti si ze zoufalství koupili čtyři kontrabasy, přestože na ně nehrají,“ glosoval jejich situaci. Jedině čtyři sólisté byli podle něj „vyklidnění“. Tereza Kostková měla co dělat, aby udržela na uzdě svůj smích, a pobavení neskrývali ani sami zmínění hudebníci či diváci v sále. Eben znovu ukázal, že dokáže i poměrně vážné téma zabalit do humoru, aniž by musel pronášet dlouhé politické komentáře.
BBC řeší podobné problémy
Jenže zatímco diváci se baví, otázka financování StarDance vyvolává poměrně vážnou debatu. Část kritiků totiž namítá, že podobně atraktivní zábavní pořad nemá veřejnoprávní televize vůbec potřebovat. Jde o velkou televizní show, která přitahuje diváky, známé osobnosti i sponzorský zájem. Podle tohoto pohledu by se mohla bez větších problémů prosadit také na komerční stanici, která by ji financovala z reklamy a dalších komerčních příjmů. Proč by tedy její výroba měla zatěžovat rozpočet televize placené z koncesionářských poplatků?
Jenže zastánci StarDance na obrazovkách ČT mají také poměrně silný argument. Pořad totiž nevznikl jako typický komerční projekt. Jeho původní britská verze Strictly Come Dancing pochází z dílny veřejnoprávní BBC, odkud si licenci pořídila také Česká televize. Britský originál ukazuje, že ani veřejnoprávní vysílání se podobným velkým zábavním formátům nevyhýbá. Podle informací, na které upozornil iDNES, vychází jeden díl britské soutěže přibližně na milion liber. V přepočtu jde o desítky milionů korun. V částce jsou zahrnuty náklady na kostýmy, scénu, líčení, hudební práva, honoráře i početný štáb, který může čítat až dvě stě lidí.
Zajímavé přitom je, že ani BBC nemá peněz nazbyt. V době, kdy se snaží prosadit úspory ve výši 500 milionů liber, narazil rekordní rozpočet letošní řady Strictly Come Dancing na nepříjemnou realitu. Generální ředitel Matt Brittin zaměstnancům otevřeně přiznal, že finanční rezervy jsou vyčerpané. Před britským parlamentem navíc zpochybnil udržitelnost současného systému financování prostřednictvím koncesionářských poplatků. Jak je vidět, ani britský vzor nemá na rozhazování a hledá cesty, jak nákladný provoz udržet. Debata o tom, zda má veřejnoprávní televize vyrábět drahé zábavní pořady, rozhodně není jen českou specialitou.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Marek Eben si ve StarDance neodpustil další narážku: Jeho vtip o výplatách v ČT rozesmál Kostkovou i diváky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.