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Kloboukové tanečky (14)

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Máme v klubu mnoho aktivních seniorů, kteří ale nejsou jen pasivními účastníky akcí. Někteří připravují sportovní vyžití, jiní dovedou zabavit. Tanečky pro nás každý měsíc připravuje Eva. Tentokrát bylo téma klobouky.
Kloboukové tanečky (14)

Kloboukové tanečky (14)

Zdroj: IMG-20261009-190925.jpeg
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:05

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