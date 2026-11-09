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Konec povolení u přípojek do 100 metrů: Češi si oddechnou, stavbu ale může zablokovat soused

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Kabel i trubka by se k vašemu domu daly dovést za pár dní. Jenže nejkratší cesta vede přes...
Konec povolení u přípojek do 100 metrů: Češi si oddechnou, stavbu ale může zablokovat soused

Konec povolení u přípojek do 100 metrů: Češi si oddechnou, stavbu ale může zablokovat soused

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 09:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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