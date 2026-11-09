Konec povolení u přípojek do 100 metrů: Češi si oddechnou, stavbu ale může zablokovat soused

Kabel i trubka by se k vašemu domu daly dovést za pár dní. Jenže nejkratší cesta vede přes zahradu, kterou vlastní někdo jiný. Novela stavebního zákona vám ušetří žádost o povolení. O tom, jestli se bagr vůbec rozjede, ale dál může rozhodnout soused, přes jehož pozemek má potrubí vést.
Co novela opravdu ruší
Dnes je přípojka vody, kanalizace, plynu nebo elektřiny nízkého napětí drobnou stavbou bez povolení jen do délky 25 metrů a jen za podmínek. Elektrickou musí zřizovat distributor s více než 90 000 odběrnými místy připojený k přenosové soustavě a s plynovou do 4 bar musí souhlasit stejně velký distributor. Vodovodní či kanalizační musí schválit vlastník dotčeného pozemku i vlastník sítě. Jinak jde o jednoduchou stavbu, kterou musí povolit stavební úřad.
Novela posouvá hranici drobné stavby na 100 metrů. Týká se vodovodu, kanalizace, elektřiny nízkého napětí a plynu s tlakem do 4 bar. Podmínka minimální velikosti distributora zmizí. Nově mezi drobné stavby přibudou i přípojky elektronických komunikací, třeba pro internet, a tepelné přípojky od držitele licence na rozvod tepla.
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Úleva se týká hlavně času a nejistoty: nebudete podávat žádost, platit správní poplatek za povolení (k listopadu 2026 činí 5 000 Kč) ani čekat, jak úřad rozhodne. Zemní práce, trubky i kabel ale platíte dál. Vodovodní i kanalizační přípojku platí odběratel, nedohodne-li se jinak, a vlastní ji ten, kdo ji zaplatil.
S lopatou zatím počkejte
Senát novelu zamítl, poslanci ho ale přehlasovali a 17. září 2026 ji podepsal i prezident Petr Pavel. Rozhodující je vyhlášení ve Sbírce zákonů, nový limit pak platí od prvního dne dalšího měsíce. Kdyby zákon vyšel v listopadu, platil by od 1. prosince 2026.
Dokud se tak nestane, zůstává hranice 25 metrů. Kdo delší přípojku vykope dřív a bez povolení, má na pozemku stavbu bez povolení a stavební úřad mu může nařídit její odstranění. Odstranění hrozí i drobné stavbě, pokud je provedená v rozporu s předpisy.
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Soused může stavbu zastavit, když trasa přípojky vede přes jeho pozemek. Bez souhlasu vlastníka tudy potrubí ani kabel nepovedete. U vody a kanalizace je jeho souhlas přímo podmínkou, aby přípojka byla drobnou stavbou.
Trvalé právo vést a udržovat vedení přes cizí pozemek vám dává služebnost inženýrské sítě, tedy věcné břemeno.
Délku vodovodní či kanalizační přípojky měříte od napojení na stávající řad nebo stoku. Vodovodní přípojka končí u vodoměru, a kde vodoměr není, u vnitřního uzávěru připojeného pozemku či stavby. Kanalizační vede od vyústění vnitřní kanalizace domu do stoky. Potrubí pro více domů je prodloužení řadu a stometrový limit se na ně nevztahuje.
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Kdo co musí odsouhlasit, se liší podle toho, jakou síť k domu vedete:
Přípojka Co platí i bez povolení elektřina nízkého napětí přípojku buduje distributor plyn do 4 bar distributor musí souhlasit vodovod a kanalizace souhlas majitele pozemku, přes který vede, i vlastníka sítě nebo jím zmocněného provozovatele teplo zřizuje držitel licence na rozvod tepla
Provozovatelé vodovodů a kanalizací chtějí i u drobné stavby projektovou dokumentaci. Bez jejich kladného vyjádření se přípojka nenapojí. Například jedna velká středočeská vodárna v září 2024 uvedla, že investor musí předem zajistit souhlasy vlastníků pozemků pod potrubím i pod vodoměrnou či revizní šachtou a stanoviska všech správců sítí na dotčených pozemcích. Jiné vodárny mohou postupovat jinak.
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Když trasa vede přes silnici nebo místní komunikaci, potřebujete povolení zvláštního užívání od silničního správního úřadu. Platí to i pro práce, které jinak povolení nepotřebují.
Přípojka vedená přes silnici nebo místní komunikaci potřebuje povolení zvláštního užívání od silničního správního úřadu. Ilustrační foto. Zdroj: William Gevorg Urban / Pexels.
U kanalizace rozhoduje spád. Jeden z provozovatelů například u potrubí DN 150 žádá sklon aspoň 2 %, takže na 100 metrech musí přípojka klesnout o 2 metry. Kde terén takový spád nedovolí, pomůže domovní čerpací šachta. Přesné požadavky má každý provozovatel vlastní.
Nejlevnější je zavolat předem: stavební úřad vám řekne, jestli vaše trasa a délka projdou jako drobná stavba, a vodárna nebo distributor, které papíry od vás budou chtít. Se sousedy, přes jejichž pozemky má trasa vést, mluvte co nejdřív a dohodu zajistěte služebností.
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