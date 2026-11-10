Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávku

Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávkuZdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Článek byl publikován 10.11.2026 05:36
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