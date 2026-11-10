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Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávku

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Dennívýzva
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Naštve to každého, málo kdo ale kvůli zmeškané tramvaji začne demolovat zastávku. Tak ale emoce ventiloval na konečné v Hostivaři muž, který skončil v rukou policie.
Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávku

Ujela mu tramvaj a byla mu zima. Muž pak z hněvu rozmlátil zastávku

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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