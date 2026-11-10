Trenér české hokejové reprezentace Moták: Lidé na návrat Rusů nejsou připraveni

Den po návratu z Finských her měl nový reprezentační kouč probírat hlavně první dojmy ze svého týmu, tedy nájezdy, koncovku a nominaci na prosinec. V podcastu Za mantinelem ale zazněla i věta, která přesahuje hřiště. „Z mého pohledu by to bylo hrozné, kdyby Rusové na turnaji byli,“ řekl Moták k blížícímu se mistrovství světa hráčů do 20 let. Důvod nehledal ve sportu. „Na obou stranách ve válce na Ukrajině umírají lidé,“ připomněl a dodal, že lidé na návrat Ruska připraveni nejsou. Nešlo o hypotézu. Ve chvíli, kdy to říkal, už měl český svaz v ruce upravený program šampionátu. Rusko v něm stojí na místě Norska, a tedy i v úvodním zápase proti Česku.
Výrok, který zapadá do linie svazu
Moták, který po Radimu Rulíkovi převzal reprezentaci od sezony 2026/27, mluvil výslovně za sebe. Jeho slova ale nestojí osamoceně. Na rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS) reagoval už 2. listopadu, ještě před odjezdem na turnaj. Podobně se tehdy ozvali i hráči. Brankář Dominik Frodl řekl, že s verdiktem nesouhlasí, útočník Jan Myšák se postavil za stanovisko svazu.
To stanovisko je jednoznačné. Podle oficiálního vyjádření Českého hokeje svaz nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích Mezinárodní hokejové federace (IIHF), dokud trvá agrese na Ukrajině. Prezident Alois Hadamczik a generální manažer Jan Černý následně oznámili, že české reprezentační výběry proti Rusku nenastoupí.
Motákův výrok tak oficiální postoj nemění, dává mu ale tvář. Hlavní trenér mužského áčka je nejviditelnější osobou českého reprezentačního hokeje a jeho slova váží jinak než tisková zpráva. Podstatné je i to, co neřekl. Neargumentoval ruskou sílou, juniorskými talenty ani sportovní férovostí. Celý argument postavil na válce a na obětech.
Od verdiktu CAS k rozpisu s Rusy
Tempo, jakým se situace vyvíjela, je klíčem k tomu, proč Motákova slova padla na úrodnou půdu. Za necelý týden se z právního sporu stal konkrétní problém s datem, halou a soupeřem.
- Červenec 2026: IIHF rozhodla, že Rusko kvůli obavám o bezpečnost a regulérnost soutěží v sezoně 2026/27 nepustí na MS mužů, MS do 20 let ani další turnaje.
- Začátek listopadu: CAS tento rámec zvrátil a nařídil umožnit ruským týmům návrat.
- 2. listopadu: Moták, Frodl a Myšák veřejně odmítají verdikt.
- 3. listopadu: Český hokej se přidává k federacím, které proti Rusku nenastoupí. Finsko už takový krok oznámilo dřív, přidávají se Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko.
- 4. listopadu: Podle agentury AP signalizují sponzoři včetně automobilky Škoda a firem Strauss, Nokian Tyres a AJ Products, že přehodnotí podporu nebo stáhnou loga, pokud Rusko nastoupí.
- 7. listopadu: IIHF v oficiálním stanovisku uvádí, že s rozhodnutím CAS nesouhlasí, ale podniká kroky k jeho zavedení. Řeší bezpečnost, finance i organizaci. Téhož dne Švýcaři oznamují, že jejich dvacítka proti Rusku nenastoupí.
- 8. listopadu: Český svaz potvrzuje, že obdržel upravený rozpis MS do 20 let s Ruskem místo Norska.
- 9. listopadu: Moták v podcastu označuje možnou ruskou účast za hroznou.
Původní oficiální program přitom počítal s duelem Česka s Norskem 26. prosince v Edmontonu. Šampionát se hraje v Edmontonu a Red Deeru do 5. ledna 2027. Pokud by změna platila, české dvacítce by na úvod šampionátu stáli naproti Rusové. Svaz zároveň zopakoval, že jeho postoj se nemění.
Definitivní potvrzení od IIHF zatím chybí. Případné odmítnutí nastoupit by podle AP řešily disciplinární orgány federace podle okolností, konkrétní sankce pro Česko ale nikdo nepotvrdil.
Evropa zavírá dveře, Kanada taky
Motákův výrok tedy není izolovaná emoce po turnaji. Je jedním hlasem v sílícím evropském sboru, který už má měřitelné dopady. Švýcaři zvolili zajímavou kličku: jejich juniorský výběr na šampionát odcestuje, ale proti Rusku hrát nebude. Odmítají jeden zápas, ne celý turnaj. Dá se čekat, že podobnou cestou se vydají i další federace, protože kompletní odstoupení by trestalo vlastní hráče víc než soupeře.
Nejtvrdší překážka ale stojí za oceánem. Podle ČTK kanadský premiér Mark Carney uvedl, že Rusko se kvůli válce na Ukrajině turnaje v Edmontonu a Red Deeru účastnit nebude. Pořadatelská země tak jde přímo proti tomu, co z verdiktu CAS vyplývá. IIHF se ocitá mezi soudem, který jí nařizuje Rusy pustit, a hostitelem, který je pustit nechce.
K tomu přidejme sponzory. Pokud hlavní partneři odmítnou vystavovat loga u zápasů s Ruskem, nejde už jen o morální gesto, ale o peníze, ze kterých federace žije. Podle nás právě tahle kombinace, tedy bojkoty federací, odpor pořadatele a tlak partnerů, dělá z návratu Ruska problém, který nevyřeší jediný verdikt.
Finské hry: charakter ano, zakončení ne
Pod politickou bouří zůstává sportovní příběh, kvůli kterému Moták do studia přišel. Jeho premiéra na lavičce reprezentace začala v pražské O2 areně porážkou se Švédskem 2:3 po nájezdech. Ve Finsku pak Češi podlehli domácím 1:2, opět až v rozstřelu. Turnaj zakončili výhrou nad Švýcarskem 4:2, přestože prohrávali 0:2.
Tři zápasy, dva body z prodloužení a jedna otočka. Na tým poskládaný z nových jmen a nového štábu to není špatná bilance. Moták ale mluvil hlavně o tom, co nefungovalo. Už od prvního tréninku v Praze podle něj viděl, že hráči situace „přehrávají“, chtějí si příliš vyhovět a zakončení vyšperkovat. Chyběl mu „instinkt zabijáka“, tedy důraz do brány a síla v koncovce, a to i v přesilovkách. Lék pojmenoval jednoduše: víc přímočarosti a důrazu. S dodatkem, že se to hráči nenaučí za den nebo dva.
Výraznou postavou turnaje byl Andrej Šustr. Moták ho chtěl vidět v těžkých zápasech a obránce zkušenost potvrdil. Proti Finsku vyrovnal na 1:1, proti Švýcarsku přidal gól do prázdné branky a asistenci. Trenér jeho výkon hodnotil pozitivně.
Reprezentační hokej je podle Motáka rychlejší, a to i pro trenéry. Rychleji musí rozhodovat hráči i štáb. Jeho slovník je moderní a srozumitelný: bruslení, nasazení, pohyb, rychlost myšlení, souboje a propracovaná obrana. S předchůdci se v podcastu nesrovnával. Podle nás nejde o ostrý taktický zlom, spíš o pokračování aktivního hokeje, který chce Moták stavět podle hráčů, jaké má k dispozici.
Cesta do Švýcarska vede přes padesát jmen
Další zkouška přijde od 10. do 13. prosince na Švýcarských hokejových hrách. Moták chce vycházet ze zhruba padesátičlenného „syrového“ seznamu. Některé hráče vymění, jiné si ponechá, aby je viděl v dalších těžkých zápasech. Evropská kostra týmu, ze které podle něj ve Finsku hrálo zhruba 60 až 70 procent hráčů, by měla zůstat.
Zároveň nechce všechny opory „vystřílet“ hned na začátku sezony. Část z nich si šetří, aby na jaře nepřijely na mistrovství světa mentálně a fyzicky vyčerpané. Mladší hráči se mají učit od zkušených a na vlastní kůži poznat, že mezinárodní hokej proti nejlepším je něco jiného než extraliga. Moták přitom litoval, že řada hráčů z úspěšných dvacítek nehraje v Evropě, a výběr se tak zužuje.
Do hry se mohou vrátit i jména, která zatím vyřadilo zranění. Trenér konkrétně zmínil karlovarského Ondřeje Beránka a třineckého Matěje Kubiesu. Oba dobře vstoupili do extraligové sezony a pokud budou ve formě, šanci dostanou. Po Švýcarsku čekají reprezentaci v únoru Beijer Hockey Games a pak jarní kempy před šampionátem v Německu. I ten se může ocitnout ve stejném sporu o ruskou účast.
Šustrova trefa do prázdné branky v Helsinkách a prázdné místo v programu MS do 20 let spolu na první pohled nesouvisejí. Dohromady ale tvoří Motákův první měsíc u reprezentace: na ledě hledá zabijácký instinkt, mimo něj odmítá soupeře, se kterým by jeho svaz nehrál. Jestli 26. prosince v Edmontonu vyjede česká dvacítka proti Rusům, rozhodne IIHF. Český svaz už odpověď dal.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek