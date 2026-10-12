Kdo se v Ostravě spojí s ANO? Ve hře jsou i Motoristé

Náznaky prvních povolebních vyjednávání přišly ještě před sečtením všech hlasů. V sobotu večer navštívili volební štáb hnutí ANO postupně představitelé koalice srdcOVA, Motoristů sobě i Starostů pro Ostravu.
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První oficiální kroky nových zastupitelských klubů potom proběhli v neděli. „Ustavili jsme vyjednávací tým a zítra bychom se rádi potkali se všemi kluby zastoupenými v zastupitelstvu,“ uvedl v neděli večer pro Ostravskou Drbnu Richard Vereš z hnutí ANO.
Jednání se v pondělí opravdu rozběhla. Jako první za Verešem dorazil vyjednávací tým koalice srdcOVA, která je tvořená ODS, lidovci, TOP 09 a nestraníky. „Koalice srdcOVA přišla s tím, že netrvá na pozici primátora a tuto pozici nám nabídli jako vítězi voleb. Zároveň nám nabídli účast na dvoukoalici, kde by ANO mělo většinu v radě, což je pro nás samozřejmě svým způsobem zajímavá nabídka, protože by to reflektovalo rozložení,“ řekl Vereš.
Dvoukoalice by měla v pětapadesátičlenném zastupitelstvu převahu 31 hlasů. ANO získalo totiž 18 mandátů, srdcOVA potom 13. Podle Vereše by ale tato možnost neznamenala úplně pohodlnou většinu.
Hnutí ANO může vytvořit dvoukoalici i se Starosty pro Ostravu, kteří získali 12 křesel. „Debatovali s námi o možných formátech. Zároveň jsme se bavili, že by bylo asi dobré, kdyby vládla trojkoalice,“ uvedl Vereš. Při vzniku trojkoalice by Vereš považoval za vhodnější, aby třetí subjekt byl ze stran s menším ziskem. V úvahu by tak připadalo hnutí Ostravak se sedmi mandáty nebo Motoristé sobě s pěti zastupiteli.
„Motoristé jsou otevřeni spolupráci, jsou připraveni jít i do opozice. Na druhou stranu my bychom asi byli rádi, aby se Motoristé koalice účastnili, pokud by to tedy byla trojkoalice, ať už se srdcOVA nebo Starosty, protože tam je nějaká vazba na vládu, mají důležité resorty jako životní prostředí a pro nás i kulturu. Chceme řešit financování filharmonie a koncertní halu, kde by nám s tím stát nějakým způsobem mohl pomoci,“ řekl Vereš. Připomněl také že lídr Motoristů Gregor je zároveň poslancem, což považuje za výhodu.
Povolební vyjednávání ovlivňují i jednání o budoucí podobě vedení městských obvodů. Klubu zastupitelů hnutí ANO chce proto po vstupních jednáních předložit možné varianty, ať mohou rozhodnout, jakým směrem by se jednání mělo dále ubírat.
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O tom, že v rámci vyjednávání o koalici na ostravském magistrátu bude hrát roli i vedení radnic v jednotlivých obvodech, mluvil i lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč.
„Když je obvod v symbióze s městem, umí ty věci realizovat. Dokáže nám například najít pozemky pro výstavbu bytů nebo další infrastruktury. Pokud je magistrát s vedením obvodu v kolizi, taková spolupráce potom chybí. Proto si moc nedokážu představit, že bychom obsadili magistrát a neměli bychom k tomu i obvody, které potřebujeme k realizaci našich plánu a cílů,“ řekl pro Ostravskou Drbnu během nedělního odpoledne Boháč.
O podobě koalice by mělo být jasněji během úterního odpoledne. Na 12. hodinu plánuje hnutí ANO tiskový brífink, kde chce informovat o dalším směřování. Hnutí ANO je v Ostravě možné i obejít a poslat do opozice. Podle Vereše ale výsledky dnešních schůzek ukazují, že se uskupení neřídí přáním "pražských sekretariátů", ale je pro ně prioritou dobrá vzájemná spolupráce na úrovni města.