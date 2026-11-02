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Test znalostí o státech a jejich sousedech: Kdo získá alespoň 7/10 bodů, ten na svůj přehled může být pyšný

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Někdy stačí znát polohu sousedních zemí a hned máte jasno, o kterém státě je řeč. Zkuste podle dvou známějších sousedů určit zemi, jež leží mezi nimi.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Wendy Cope / Creative Commons / Attribution 2.0
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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