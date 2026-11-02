Učitelům, zdravotníkům i seniorům se už brzy zvýší plat. Vyšší tabulka ale neznamená stejnou částku na účtu

Rozpočtový návrh na příští rok počítá s navýšením výdajů na platy a související odvody o 33,9 miliardy korun. Jde o souhrnnou položku, kterou nelze rovnoměrně rozdělit mezi všechny lidi pracující pro stát, obce nebo veřejné instituce. Liší se zdroje financování, zaměstnavatelé i způsob odměňování. Návrh státního rozpočtu prošel v říjnu prvním čtením, tím ale ještě nebyl dokončen celý schvalovací proces ani automaticky změněny všechny jednotlivé platové výměry.
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Učitelům se počítá průměr přes 63 tisíc korun
Pro učitele se v návrhu pracuje s průměrnou měsíční částkou 63 269 korun, zhruba o 3 600 korun vyšší než pro letošek. Toto číslo není příslibem stejné výplaty každému pedagogovi. Vyjadřuje parametr financování, do něhož se promítají rozdíly v pracovním zařazení, praxi, úvazcích a dalších složkách odměňování. Učitel na kratší úvazek proto nemůže uvedený průměr bez přepočtu porovnávat s částkou na své výplatní pásce.
Pravidlo navázání financování učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy rovněž neznamená, že každý jednotlivý pedagog musí dostat přesně tento násobek. Při říjnovém jednání se navíc řešilo zachování odlišného postupu podle praxe ve školství, místo mechanického přenosu stejné tabulky na všechny profese. Konkrétní rozdělení mezi tarif a ostatní složky zůstává samostatnou otázkou. Pro učitele je proto důležitý konečný platový předpis, nikoli pouze průměr uvedený v rozpočtu.
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Nové tarify mají napravit nízké základy
Připravovaná reforma veřejných platů má nejnižší tarif posunout alespoň na úroveň minimální mzdy, která je pro rok 2027 stanovena na 24 900 korun měsíčně při odpovídajícím plném úvazku. Cílem je omezit situace, kdy nízký základ musí zaměstnavatel dorovnávat dalšími platovými složkami. Návrh současně mění postup podle započitatelné praxe a u většiny tabulek pracuje s menším počtem stupňů. Náročnost práce má nadále odlišovat zařazení do platových tříd. U většiny připravovaných tabulek se mluví o osmi platových stupních místo dosavadních dvanácti, zatímco učitelům má zůstat dvanáctistupňový postup. Nejde tedy pouze o přepsání částek ve stejných řádcích, ale také o jiné rozložení kariérního růstu.
Zvýšení tarifu však není totožné s navýšením celkového příjmu. Návrh připouští při přechodu na nový systém také omezenou úpravu osobního příplatku. Část dosavadních peněz by se tak mohla přesunout do pevnějšího základu, aniž by o stejnou sumu vzrostl součet na výplatní pásce. Vláda deklaruje, že si zaměstnanci kvůli samotnému přechodu nemají pohoršit. Dokud ale nejsou konečné předpisy přijaty, je nutné modelové tabulky označovat jako návrh, nikoli hotový individuální nárok.
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Zdravotníci nemají slíbených šest procent pro všechny
Ve zdravotnictví požadovali zástupci zaměstnanců skutečné zvýšení odměňování nejméně o šest procent. Po jednání s premiérem 23. října však oznámili, že plošný růst pro všechny zajištěn není. Podle jejich popisu mají jednání pokračovat také na úrovni jednotlivých zaměstnavatelů. Významný rozdíl je mezi nemocnicí přímo řízenou státem, krajským zařízením a zaměstnavatelem, který vyplácí mzdu podle jiného režimu. Jedno celostátní číslo proto nemůže spolehlivě popsat všechny zdravotníky.
Samostatně se řešilo například zvýšení odměňování sester v desáté platové třídě s nejméně dvacetiletou praxí. Podle zveřejněného výsledku jednání má u přímo řízených organizací směřovat k celkovému meziročnímu růstu o 3 000 korun v součtu tarifu a osobního příplatku. Nejde tedy o tři tisíce navíc k jakémukoli jinému tarifnímu zvýšení ani o automatický příslib všem sestrám v zemi. Právě podmínky zaměstnavatele a zařazení rozhodují, na koho se podobné opatření vztahuje.
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U penzí je nutné oddělit valorizaci a příspěvek
Důchodcům se od ledna zvýší základní výměra o 270 korun a příslušná procentní výměra o 0,2 procenta. U průměrné starobní penze to vychází přibližně na 304 korun měsíčně, skutečné navýšení se však odvíjí od konkrétního důchodu. Vedle toho vláda plánuje jednorázových 2 000 korun. Tato platba má vlastní legislativní postup a nelze ji vydávat za schválené pravidelné zvýšení každé lednové penze.
Srovnání jednotlivých skupin proto vyžaduje odlišit měsíční hrubý plat, čistou výplatu, tarifní základ a jednorázovou dávku. Zaměstnanec má při změně porovnat celý platový výměr včetně ostatních složek, senior zase konečné valorizační oznámení. Nejvyšší částka uvedená u jedné profese nemusí být částkou dostupnou všem jejím příslušníkům. Rozhodující budou přijaté předpisy a konkrétní podmínky, nikoli samotné pořadí skupin v přehledu plánovaného přidávání.
autorský text, MPSV, Úřad práce