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Učitelům, zdravotníkům i seniorům se už brzy zvýší plat. Vyšší tabulka ale neznamená stejnou částku na účtu

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Rok 2027 má přinést vyšší příjmy zaměstnancům veřejného sektoru i důchodcům, jednotlivá opatření však nejsou ve stejné fázi. Zatímco parametry valorizace penzí už byly stanoveny, nové platové tabulky a konkrétní růst odměňování se na konci října ještě řeší. U učitelů se pracuje s rozpočtovým průměrem, ve zdravotnictví není dohodnuté plošné zvýšení pro všechny. Ani výrazný nárůst tarifu nemusí znamenat, že o tutéž částku vzroste celkový měsíční plat.
Ilustrační obrázek, nezachycuje konkrétní osobu ani skutečnou událost.

Ilustrační obrázek, nezachycuje konkrétní osobu ani skutečnou událost.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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