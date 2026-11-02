Kolik si vydělá cukrářka v malé cukrárně za celý měsíc? Až to číslo uvidíte, nebudete věřit vlastním očím

Kávu a dva zákusky z vitríny zaplatíte, poděkujete a odejdete. Paní za pultem přitom stála u trouby už za tmy, aby byly věnečky a laskonky ráno na místě. Málokoho napadne, že její výplata zůstává hluboko pod tím, co dostává běžný zaměstnanec.
Kolik jí přijde na účet
Podle šetření ISPV ministerstva práce za rok 2025, zveřejněného v březnu 2026, měla typická cukrářka hrubou měsíční mzdu 28 177 Kč. Jde o medián, takže polovina cukrářů brala méně a polovina víc. Běžnou výplatu ukazuje lépe než průměr, protože ho nevychýlí několik nejlépe placených. Částka zahrnuje i odměny, příplatky a náhrady. Statistika přitom nerozlišuje, zda cukrářka peče v malé cukrárně, nebo ve velké výrobně.
Po odečtení pojištění a daně podle pravidel roku 2026 by z takové mzdy zbylo zhruba 23 248 Kč čistého. Zaměstnanec v roce 2026 odvádí 7,1 % na sociální a 4,5 % na zdravotní pojištění. Záloha na daň činí při takové mzdě 15 %. Kdo podepsal prohlášení k dani, tomu ji snižuje sleva na poplatníka 2 570 Kč měsíčně. Výpočet je modelový: počítá s plným úvazkem, podepsaným prohlášením poplatníka a jen se základní slevou na poplatníka, tedy bez slev na děti.
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Celostátní medián hrubé mzdy v mzdové sféře činil za rok 2025 podle stejného šetření 43 241 Kč. Cukrářka tedy bere asi 65 % této částky a měsíčně jí chybí 15 064 Kč.
Celé odvětví ubytování, stravování a pohostinství mělo v roce 2025 nejnižší medián ze všech odvětví, a to 26 253 Kč. Cukráři jsou na tom o něco lépe. Pekaři ale podle téhož šetření brali typicky 33 947 Kč.
Práce přitom vyžaduje zručnost i pečlivost. Hotový dort ve vitríně je až posledním krokem. Než ho cukrářka nazdobí, musí zkontrolovat suroviny a připravit těsta a krémy, a to přesně podle receptury a za přísné hygieny.
Přečtěte si také: Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe Cukrářská práce vyžaduje zručnost a přesnost podle receptury, mzdou přitom cukráři zaostávají i za pekaři. Ilustrační foto. Zdroj: Anna Shvets / Pexels. Čtvrtina se drží blízko minima
Podle šetření ISPV za rok 2025 se hrubé mzdy cukrářů rozložily takto:
desetina brala méně než 21 548 Kč, čtvrtina méně než 22 983 Kč, čtvrtina víc než 36 566 Kč, desetina víc než 42 708 Kč.
Minimální mzda pro rok 2026 je 22 400 Kč měsíčně a méně zaměstnavatel za plný úvazek vyplatit nesmí. Hranice nejhůř placené čtvrtiny z roku 2025 tak leží jen kousek nad minimem platným v roce 2026. Z minimální mzdy přitom v roce 2026 zbude při stejných předpokladech výpočtu čistého zhruba 19 011 Kč.
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ISPV třídí mzdy podle druhu zaměstnání bez ohledu na typ a velikost zaměstnavatele. O malých provozech proto vypovídají jen inzeráty, které ukazují mzdu nabízenou při náboru.
Některé malé rodinné cukrárny podle nabídek z konce října 2026 začínají na minimální mzdě nebo těsně nad ní, jiné nabízejí znatelně víc. Výuční list uvítají, i když ho ne vždy vyžadují. Počítat je třeba s ranními směnami a víkendovými službami.
Jak se nabídky na plný úvazek liší podle kraje, ukazuje přehled portálu Pracomat k 31. říjnu 2026. Do profese cukrář ale řadí i místa ve výrobě cukrovinek a v pekárnách a nejvyšší nabídku v Moravskoslezském kraji dává právě výroba cukrovinek.
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Kraj Počet nabídek Nabízená mzda Průměr nabídek Moravskoslezský 9 22 000–40 000 Kč 29 156 Kč Středočeský 14 22 400–32 000 Kč 25 416 Kč Od ledna 2027 se laťka zvedne
Vláda 7. září 2026 schválila vyšší minimální mzdu. Minimum se tak od 1. ledna 2027 posune na 24 900 Kč za měsíc. Kdo dnes na plný úvazek bere minimum, musí od ledna dostat aspoň tolik.
Kdo se vypracuje na vedoucí místo, může si výrazně polepšit. Společná kategorie šéfkuchařů a šéfcukrářů měla za rok 2025 medián 44 127 Kč.
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Mzdový průzkum jinak jako hlavní vlivy na výplatu uvádí kraj, délku praxe a velikost firmy. Krajské mediány skupiny pekařů a cukrářů se v roce 2025 lišily o tisíce korun. Kdo o oboru uvažuje nebo radí dceři s výběrem učení, udělá dobře, když si projde nabídky z okolí a porovná je. U pohovoru se vyplatí zeptat, zda je částka v inzerátu hrubá a jestli zahrnuje příplatky za víkendové služby.
Zdroje: https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS.pdf, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-od-ledna-2026-vzroste-o-1-600-korun-na-22-400-korun-mesicne, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda-v-roce-2027-vzroste-na-24-900-korun, https://www.businessinfo.cz/clanky/minimalni-mzda-se-pristi-rok-zvysi-na-22-400-korun-jak-poroste-dal-a-co-ovlivnuje/, https://mpsv.gov.cz/socialni-pojisteni, https://www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel/vymerovaci-zaklad-a-vypocet-pojistneho/vypocet-pojistneho, https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/platby-zdravotniho-pojisteni-v-roce-2025, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592, https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/slevy-na-dani-a-nezdanitelne-polozky-2026/, https://www.platy.cz/platy/zemedelstvi-a-potravinarstvi/cukrar, https://www.pracomat.cz/hledam-praci/region-moravskoslezsky-kraj/profese-cukrar, https://www.pracomat.cz/hledam-praci/region-stredocesky-kraj/profese-cukrar, https://www.kurzy.cz/mzdy/pekari-cukrari-krome-sefcukraru-a-vyrobci-cukrovinek/, https://zpravy.kurzy.cz/857904-mzda-26-253-kc-nejnizsi-medianova-mzda-roku-2025-byla-v-sekci-ubytovani-stravovani-a-pohostinstvi/, https://www.ispv.cz/archiv/CR_254_MZS_M8r.xlsx