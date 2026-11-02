Před revolucí byl podobný popelník v každé domácnosti. Dnes za něj sběratelé dávají 3 500 Kč a více

Zapomenutá krása: O jaký ikonický skvost vlastně jde?
Řeč je o ikonických keramických popelnících a dekorativních miskách se zvířecími motivy z dílny proslulé značky Ditmar-Urbach. Možná si vybavíte roztomilou figurku sovy, ledního medvěda, ježka, tučňáka nebo lasičky, která zdobila okraj malé glazované misky. Ačkoliv si je mnozí chybně spojují až s obdobím socialismu 60. a 70. let, jejich příběh začal mnohem dříve. Tyto poctivé výrobky nebyly pouhým užitkovým předmětem, ale hrdým zástupcem užitého umění, které do běžných obývacích pokojů vnášelo eleganci a nápaditost.
Příběh teplického zázraku a slavné medvědice Nory
Historie těchto sběratelských klenotů sahá až do roku 1885, kdy v Teplicích-Trnovanech vznikla továrna bratří Urbachových. Po fúzi se znojemskou firmou v roce 1924 začala vystupovat pod světoznámou značkou Ditmar-Urbach. Zlomový moment přišel v roce 1932 v éře elegantního stylu Art Deco. Pražská ZOO tehdy přivítala slavnou medvědici Noru, což vyvolalo obrovskou vlnu nadšení po celé zemi. Výrobci pohotově zareagovali a uvedli na trh prvotřídní keramickou sérii se zvířecími motivy z patentované tvrzené hmoty Diturvit. Úspěch byl nevídaný – elegantní misky se vyvážely dokonce až za oceán. Po válce na jejich tradici navázal národní podnik SPOJKER v Keramických závodech Znojmo a misky se dostaly do domácností po celém Československu.
Jak poznat, že máte doma drahý unikát?
Abyste zjistili reálnou hodnotu kousku ze své pozůstalosti, zaměřte se nejprve na spodní stranu předmětu, kde by měla být vytištěná nebo vytlačená značka výrobce. Zásadní roli hraje zachovalost glazury, typ zvířete a celková barevnost. Právě dokonale zachovaný stav bez jediného oťuku rozhoduje o tom, zda jde o běžný kousek za pár stokorun, nebo o aukční trhák.
Rozhodujícím kritériem pro vysokou cenu je stav glazury bez prasklin a vzácnost konkrétního zvířecího motivu.
Kolik za ně můžete utržit
Ačkoliv běžné poválečné kusy nebo předměty s drobným poškozením se prodávají v rozmezí 100 až 500 Kč, zachovalé kousky z 30. let hrají v úplně jiné lize. Vyhledávané motivy jako sova nebo ježek běžně dosahují ceny 1 500 až 4 500 Kč. Absolutním svatým grálem jsou raritní předválečné modely Art Deco – například s motivem tučňáků – jejichž cena na aukcích stoupá až k 9 500 Kč.
Nevyhazujte, prověřte!
Pokud na půdě, v sekretáři nebo ve skříni po babičce takový poklad objevíte, rozhodně ho nevyhazujte. Důkladně si jej prohlédněte, opatrně očistěte a zkuste štěstí na specializovaných sběratelských fórech nebo aukčních portálech. Kdo by si pomyslel, že roztomilá keramická sovička, která celá desetiletí hlídala sponky do vlasů, se jednou stane žádaným kouskem s čtyřmístnou cenovkou? Možná právě taková čeká i na vás.
Zdroje článku: teplicky.denik.cz, sbazar.cz, aukro.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková