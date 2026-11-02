Zelinář radí Čechům: cibule vydrží půl roku a nevyklíčí, když ji uložíte do 1 obyčejné věci

Babiččina cibule vydržela ve sklepě do jara, ta z obchodu začne v kuchyni rašit za pár týdnů. Pěstitelé a zelináři na to mají jednoduchý trik s věcí ze šuplíku s prádlem. Klíčení ale samotný trik nezastaví, cibule k němu potřebuje i chladné a tmavé místo.
Proč cibule v teple raší
Po sklizni cibule nějakou dobu odpočívá. Tahle doba klidu trvá podle odrůdy a počasí asi 4 až 6 týdnů. Potom chuť klíčit postupně roste.
Nejvíc ji probudí teplo. Kuchyně, kde se teplota drží někde mezi 5 a 25 °C, je pro cibuli signál, že nastal čas rašit. Vlhký vzduch navíc pomáhá růst kořínků.
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Babiččin sklep nabízel to, co cibule potřebuje. Ideální je zhruba 0 až 4 °C, relativní vlhkost vzduchu kolem 65 až 70 % a vzduch, který stále proudí.
Stačí staré punčocháče
Na trik stačí staré punčocháče nebo silonky. Klíčení samy nezastaví, chrání ale cibuli před vlhkem, otlaky a hnilobou. Výhonky brzdí hlavně chlad, tma a sucho.
Stará punčocha drží každou cibuli zvlášť a chrání ji před vlhkem, otlaky a hnilobou. Ilustrační foto.
Radu doporučuje i americké sdružení pěstitelů National Onion Association a její popularizace se připisuje kuchařce Julii Child. Do punčochy dávejte jen cibuli, jejíž slupka na dotek šustí, a punčochu předtím vyperte a nechte doschnout. Náhradou poslouží síťka.
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Postup je jednoduchý:
Do zásoby vyberte pevné kusy se suchou, neporušenou slupkou a suchým krčkem. Otlačené a poraněné spotřebujte hned. Odstřihněte jednu nohavici. První cibuli spusťte až do špičky a nad ní udělejte uzel. Přidejte další cibuli a další uzel, dokud se punčocha nenaplní. Punčochu pověste na háček. Cibuli odebírejte zespodu a odstřihněte ji pod nejbližším uzlem. Ostatní zůstanou zavázané a oddělené. Proč to funguje
Cibule nejrychleji hnije tam, kde se dvě slupky dotýkají a drží se mezi nimi vlhko. V punčoše každá visí ve vlastní komůrce a vzduch se k ní dostane ze všech stran. V igelitovém sáčku, i v tom z obchodu, se cibule naopak zapaří.
Kam punčochu pověsit
O tom, jak dlouho zásoba vydrží, rozhoduje víc místo než obal. Hledejte kout, kam nesvítí slunce, kde je chladno a sucho a kudy proudí vzduch: sklep, chladnou spíž nebo garáž, dokud v ní nemrzne. Na světle by navíc vnější šupiny zezelenaly.
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Pozor hlavně na tyto chyby:
celou suchou cibuli do lednice nedávejte, je tam vlhko, brambory a cibuli dejte každé do jiného koutu, protože sousedství škodí oběma: cibule od brambor vlhne a rychleji hnije, brambory vedle cibule dřív raší, chlad cibuli nevadí, mráz ano: jakmile předpověď hlásí noci pod nulou, odneste ji z nevytápěné garáže, jinak po rozmrznutí změkne a začne hnít. Kdy cibule vydrží půl roku
Půl roku a víc zvládnou jen štiplavé suché cibule ve stálém chladu. Při 0 °C a vlhkosti 65 až 75 % vydrží podle odrůdy až 6 až 9 měsíců. Na dlouhé skladování je lepší cibule vypěstovaná ze semen než ze sazečky.
Sladké a jemné cibule berte v kuchyni na řadu jako první. Poznáte je podle velikosti, šťavnatosti a tenké slupky. I v dobrém sklepě vydrží jen zhruba 1 až 4 měsíce. Do punčochy se nehodí, déle vydrží v lednici zabalené do papírové utěrky.
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V teplém bytě s půl rokem nepočítejte. I v běžném chladném sklepě začne zásoba zhruba od konce března nebo začátku dubna víc klíčit a hnít.
Co s naklíčenou cibulí
Zásobu pravidelně procházejte a hnijící kus hned vyřaďte, aby plíseň a hniloba nepřešly na ostatní.
Podle odborníků na bezpečnost potravin z Clemson University a Michigan State University Extension, kteří se k tomu v roce 2026 vyjádřili pro magazín Martha Stewart, je naklíčená cibule jedlá, pokud je pevná a nemá plíseň, hnilobu, sliz ani zápach. Zelený výhonek můžete nakrájet také, jen chutná ostřeji a někdy i hořčeji.
Přečtěte si také: Za socialismu stálo pár korun a měla ho každá hospodyně v kredenci. Dnes je z něj sběratelská rarita Naklíčenou cibuli můžete sníst i s výhonkem, pokud je pevná a nemá plíseň ani hnilobu. Ilustrační foto. Zdroj: Mick Haupt / Pexels.
Dužina naklíčené cibule může časem změknout a mírně zhořknout, proto ji zpracujte brzy, třeba do polévky nebo guláše. Měkkou, plesnivou, slizkou nebo páchnoucí cibuli vyhoďte.
Zdroje: https://hortnews.extension.iastate.edu/2015/07-24/onions.htm, https://postharvest.ucdavis.edu/produce-facts-sheets/onions-dry, https://webarchive.library.unt.edu/eot2008/20090305020046/http:/www.ba.ars.usda.gov/hb66/099onion.pdf, https://www.thetakeout.com/2168308/julia-child-onion-storage-pantyhose/, https://www.tastingtable.com/1328129/store-onion-pantyhose-fresh/, https://www.foodrepublic.com/1730084/store-onions-last-longer-tights/, https://www.homesandgardens.com/gardens/how-to-store-onions, https://ougfc.montana.edu/extension/nutrition/nutrition-cooking-culture/documents/OnionFFS.pdf, https://www.zahradkari.cz/odborne/soubor/12_zelenina_cibulova.pdf, https://www.aol.com/articles/eat-sprouted-onions-food-safety-220000328.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/pravidla-pro-skladovani-urody-jak-kdy-proc-kam-a-co-uskladnit-31220.html, https://www.denik.cz/hobby/20071203jakuskladnitvitaminy/, https://www.denik.cz/zahrada/cibule-uskladneni.html