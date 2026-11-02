Tuhle věc nikdy neskladujte vedle sporáku. Většina Čechů to dělá a diví se, proč jim tak rychle zvětrá

Paprika je skoro nová, a guláš přesto voní nějak slabě. Častým důvodem bývá místo, kde kořenky stojí: polička hned vedle plotny. Najdete ji v mnoha kuchyních, protože právě tam je koření při vaření nejvíc po ruce. Sušené koření a bylinky ale v takovém sousedství rychle přicházejí o to, kvůli čemu je kupujeme.
Proč koření u plotny slábne
Na rozdíl od většiny potravin v lednici sušené koření nehnije ani nekysne, zato pomalu ztrácí sílu. Postupně bledne a slábne jeho vůně i chuť. Staré koření vám obvykle neublíží, jen jídlu dodá málo.
Vůni a chuť nesou těkavé silice, tedy esenciální oleje. Ty se z koření pomalu odpařují samy od sebe a teplo se světlem celý proces zrychlují.
Přečtěte si také: Žádné maso. Řízky z 8 vajec nasytí celou rodinu, tajemstvím je 1 přísada z pečení
U sporáku se koření při každém vaření ohřeje a zase vychladne, a k tomu ho obklopí pára z hrnců. Pára je pro koření možná ještě horší než teplo. Mleté koření nasaje vlhkost, ztvrdne do hrudek a ve vlhku se v něm může dařit i plísním. Pohodlné místo je tak pro koření jedno z nejhorších.
Pára z hrnce míří rovnou do kořenky
Koření může přijít o sílu i přímo při vaření. Kořenka nakloněná nad hrncem, ze kterého se kouří, nasaje při každém sypání trochu páry. Šikovnější je odměřit si koření suchou lžičkou nebo si ho připravit na talířek ještě předtím, než postavíte vodu.
Výrobce koření McCormick nedoporučuje ani úzkou odkládací hranu nahoře na sporáku. Podle jeho rady tohle místo snese jedině sůl, ostatní koření tam nepatří.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat sítka na čaj. Nahrazují je 1 věcí, která se nezanáší a vydrží celé roky Kam s kořenkami
Koření svědčí chlad, sucho a tma, takže ideální je skříňka, šuplík nebo spíž mimo dosah sporáku a trouby. Otevřená police na zdi je přijatelná, když je mimo slunce, plotnu i vlhko, v zavřené skříňce ale koření vydrží déle. Stejně špatně jako u sporáku dopadnou kořenky všude, kde z nějakého spotřebiče sálá teplo nebo stoupá vlhko, třeba vedle rychlovarné konvice, a také na okenním parapetu, kam praží slunce.
V těsně uzavřených sklenicích a zavřené skříňce mimo dosah tepla, páry a slunce si sušené koření udrží vůni nejdéle. Ilustrační foto. Zdroj: monicore / Pexels.
Nádoby volte těsně uzavíratelné, nejlépe skleněné nebo keramické. Plast bývá méně těsný a časem může přejímat vůni i barvu koření, například kurkumy nebo papriky.
Mrazák podle výrobce McCormick nepomůže. Trvanlivost neprodlouží a při opakovaném vyndávání se v nádobce sráží vlhkost, která vůni ničí ještě rychleji.
Přečtěte si také: Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe Jak poznat vyvětralé koření
Promněte trochu koření mezi prsty a přičichněte k němu. Slabá vůně, mdlá chuť nebo vybledlá barva znamenají, že je čas na novou kořenku. Ztvrdlé, slepené hrudky prozrazují vlhkost a patří do koše, stejně jako každé koření s viditelnou plísní.
Celé koření si silice drží uvnitř zrna či kůry. Mletím se jim otevře cesta ven, proto prášek slábne dřív než kuličky nebo tyčinky. Při správném skladování můžete orientačně počítat s těmito dobami:
Druh koření Jak dlouho drží sílu sušené bylinky 1 až 3 roky mleté koření asi 2 až 3 roky celé koření obvykle až 4 roky Přečtěte si také: Rakušané skupují tyhle plechové formy na cukroví z dob ČSSR, sada vyjde až na 350 Kč. Češi je mají zaprášené na půdě
Uvedené doby říkají, jak dlouho koření drží vůni a chuť. Výjimkou je čistá sůl, která chuť neztrácí nikdy, ochucené soli ale časem slábnou.
Datum na víčku a menší balení
Na dózu si fixou napište datum otevření nebo nákupu a nebudete muset hádat, jestli majoránka pamatuje loňské Vánoce. Méně používané druhy, třeba badyán nebo kardamom, kupujte v menších baleních, protože velká zásoba by vám mezitím zbytečně vyvětrala. Celé koření drťte až těsně před vařením.
Když koření jen trochu zesláblo a není prastaré, radí výrobce McCormick ho oživit. Opražte ho krátce nasucho na mírném ohni za stálého míchání, nebo ho na chvíli vhoďte do rozpáleného oleje ještě před ostatními surovinami. U mletého koření dávejte pozor, protože se snadno připálí.
Přečtěte si také: Za socialismu stálo pár korun a měla ho každá hospodyně v kredenci. Dnes je z něj sběratelská rarita
Zdroje: https://www.mccormick.com/blogs/how-to/how-long-do-spices-last, https://agrilifeextension.tamu.edu/wp-content/uploads/2025/04/Storing-Dried-Herbs-Spices.pdf, https://edis.ifas.ufl.edu/publication/FS225, https://www.mccormick.com/pages/gourmet-faqs, https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-vybirat-do-kuchyne-koreni-a-jak-je-skladovat-29439.html, https://techsvet.cz/?p=178615, https://www.tastingtable.com/2048875/how-to-tell-spices-herbs-expired-pinch-test, https://dinnertonight.tamu.edu/spices-do-they-expire/, https://www.healthline.com/nutrition/do-spices-expire