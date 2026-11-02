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Topenář radí vyměnit tenhle kousek na radiátoru. Účet za topení pak klesne až o 30 %

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Je listopadový večer, radiátor v obýváku hřeje naplno a v pokoji je […]
Topenář radí vyměnit tenhle kousek na radiátoru. Účet za topení pak klesne až o 30 %

Topenář radí vyměnit tenhle kousek na radiátoru. Účet za topení pak klesne až o 30 %

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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