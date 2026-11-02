Švagrová nevěřila, že tenhle dort je bez pečení. Na křtinách zmizel jako první a recept jsem psala na ubrousek

Na křtinách naší malé neteře stál můj tvarohový dort s malinami hned vedle zákusků z cukrárny. U nás zmizel z podnosu jako první.
Švagrová si přidala druhý kousek a zeptala se, na kolik stupňů ho peču. Když jsem řekla, že trouba zůstala studená, myslela si, že si dělám legraci. Recept jsem jí nakonec psala na papírový ubrousek, protože nic jiného po ruce nebylo.
Čím dort drží bez pečení
Nepečený dort drží tvar díky chladu a ztužidlu v krému, vejce k ztuhnutí nepotřebuje. Krém je proto lehčí, pěnovější a měkčí než u pečeného cheesecaku, kterému dodávají hutnost právě vejce a pečení.
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Krém ale potřebuje čas. V lednici tuhne několik hodin, nejlépe přes noc, a proto dort chystám vždy den předem. Čím déle stojí v chladu, tím je pevnější a tím čistší jsou řezy.
Já krém ztužuji plátkovou želatinou. Kdo ji nechce, sáhne po ztužovači do nepečených dortů, nebo do krému přidá máslo či rozpuštěnou bílou čokoládu a nechá ho přes noc ztuhnout v lednici. Jinou možností je piškotový dort, ve kterém se cukrářské piškoty vrství s krémem a nahoře končí vrstva krému nebo šlehačky. Někdo piškoty zlehka omočí v mléce, případně ochuceném džemem a rumem, a dort pak tuhne přes noc až 24 hodin.
Nákup na jednu formu
Moje množství jsou orientační a počítají s dortovou formou o průměru 20–22 cm:
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat sítka na čaj. Nahrazují je 1 věcí, která se nezanáší a vydrží celé roky 200 g máslových sušenek, 80–100 g másla, 500–600 g tvarohu nebo smetanového sýra, kolem 100 g moučkového cukru, 200 ml smetany ke šlehání, plátková želatina podle návodu na obalu, ovoce, čokoláda nebo opražené ořechy na ozdobu.
Syrová vejce v seznamu chybějí záměrně. Podle Státního zdravotního ústavu patří vejce spolu s drůbežím masem k nejrizikovějším potravinám, pokud jde o salmonelu, a bakterie se mohou dostat i dovnitř přes skořápku. Pokud máte oblíbený recept se žloutky, kupte podle rady ústavu pasterizovaná vejce, nebo žloutkový krém provařte do pudinkové hustoty.
Postup na jeden večer
Jako první dávám do misky s vodou želatinu, ať bobtná, zatímco dělám všechno ostatní. Dobu a teplotu vody beru z obalu. Rozdrcené sušenky smíchám s rozpuštěným máslem a utlačím je pevně a rovně do formy, třeba odměrkou nebo lžící. Korpus pak nechám ztuhnout v lednici.
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Do malého kastrůlku odliju pár lžic smetany a jen ji zahřeju, vařit se nesmí. Želatinu důkladně vymačkám a rozmíchám ji ve smetaně, dokud se úplně nerozpustí. Tvaroh vyšlehám s cukrem. Smetanu s želatinou nechám chvilku zchladnout, aby nebyla horká, a teprve potom ji za stálého šlehání přiliju k tvarohu. Šlehačku přidávám jako poslední a jen ji opatrně vtáhnu do krému, aby z něj nevyprchal vzduch.
Krém rozetřu na korpus a formu nechám přes noc v lednici. Ozdobu přidávám až těsně před podáváním. Může to být šlehačka, maliny, nastrouhaná čokoláda nebo opražené ořechy.
Krém se na korpus rozetře večer a dort pak v lednici tuhne až do druhého dne. Ilustrační foto. Zdroj: cottonbro studio / Pexels. Proč dort někdy neztuhne
Mně se za ty roky stalo skoro všechno, co se stát může. Mezi nejčastější chyby patří krátké tuhnutí, ale dort dokáže zradit i želatina nebo mrazák:
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Chyba Co se stane Co pomůže želatina se vaří var ji poškodí a krém neztuhne jen ji rozpustit v teplé smetaně stažené z plotny dort jde do mrazáku vzniknou ledové krystalky a krém je zrnitý tuhnutí jen v lednici dort tuhne krátce rozteklý střed, drolivý korpus, nerovné řezy připravit ho den předem Jak dort dovézt a nakrájet
Podle zprávy Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje o kontrole cukrářských výrobků z roku 2023 patří krémové zákusky mezi rizikové potraviny. Obsahují suroviny z mléka a vajec, hodně se na nich pracuje rukama a bez chlazení se v nich bakterie rychle množí a mohou tvořit toxiny. Státní zdravotní ústav v souhrnu o salmonelóze z června 2024 uvádí rodinné oslavy jako častou příležitost k nákaze a v teplých měsících riziko ještě roste.
Na delší cestu proto dort vezu v termotašce, jak doporučuje tentýž ústav, a na místě ho hned uložím do lednice. Vyndám ho až k podávání a zbytky vracím zpátky do chladu. Těžší průběh salmonelózy totiž hrozí hlavně dětem do 3 měsíců, starším lidem, těhotným a lidem s oslabenou imunitou, a ti se na křtinách sejdou skoro vždycky.
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Na krájení si připravím hrnek horké vody. Nůž v ní ohřeju, otřu ho do sucha a projedu s ním podél stěny formy, aby šla obruč dolů. Mezi jednotlivými řezy ho znovu ponořím a otřu.
Zdroje: https://forbes.cz/nepeceny-dort-malakov-zapomente-na-vse-co-o-nem-vite/, https://fresh.iprima.cz/nepeceny-orechovy-dort-s-piskoty-a-smetanovym-kremem-465837, https://fresh.iprima.cz/cheesecake-s-lesnim-prelivem, https://www.denik.cz/gastronomie/tvaroh-rychlodort/, https://chowhound.com/1668188/how-long-set-no-bake-cheesecake-fridge, https://thetakeout.com/1716835/how-long-no-bake-cheesecake-fridge, https://dortisimo.cz/sliced-gelatin-1, https://vitana.cz/cs/product/print/1512, https://www.khsova.cz/docs/01_aktuality/files/2023_cukrarske_vyrobky.pdf, https://szu.cz/wp-content/uploads/2024/07/Salmonelozy-zakladni-informace.pdf, https://forbes.cz/nepecte-chladte-svezi-mandarinkovy-cheesecake-bez-peceni/