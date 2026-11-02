Ani cukr, ani med. Do švestkových knedlíků patří 1 surovina, kterou znaly hospodyně z Moravy po generace

Na prkénku leží celá vypeckovaná švestka a ruka už automaticky sahá do cukřenky pro kostku cukru. Je to běžný postup a knedlíky se s ním povedou. V moravských komorách ale na polici stál hrnec s něčím, co do švestky sedne přirozeněji než cukr.
Co schovat do švestky
Do vypeckované švestky můžete místo cukru vložit trochu švestkových povidel. Ovoce zůstane šťavnaté a lehce kyselé a uprostřed knedlíku vás čeká tmavé sladké jádro.
Povidla tradičně patřila do kynutých knedlíků a dochucovaly se jimi i hotové knedlíky švestkové. Když je schováte rovnou do švestky, uděláte jen malý krok od toho, co se běžně jedlo. Kostka cukru funguje dál a povidla jsou tradiční alternativa s plnější chutí.
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Od klasických knedlíků se postup liší jen náplní. Bramborové těsto zpracujte hned po umíchání, protože postáním řídne. Potom postupujte takto:
Švestku nařízněte jen z jedné strany a pecku opatrně vyloupněte, ať ovoce drží tvar. Do vzniklé kapsičky vtlačte trochu povidel, stačí opravdu malé množství. Švestku obalte těstem úplně a spoje pevně stiskněte, jinak se knedlík ve vodě otevře a náplň vyteče. Hotové knedlíky vařte ve vroucí vodě a nedávejte jich do hrnce moc najednou, aby voda nevychladla.
Na talíři pak knedlíky polijte rozpuštěným máslem a přidejte tvaroh nebo mletý mák či strouhaný perník s cukrem.
Přečtěte si také: Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe Proč jsou povidla sladká sama od sebe
Tradiční povidla se obejdou bez přidaného cukru a sladí je jen ovoce, nejčastěji švestky, ale také hrušky nebo jablka. To se dlouho vaří nebo vypéká, odpaří se z něj voda a hmota houstne. Sladkost, kterou měly zralé plody, zůstane a soustředí se v menším objemu.
Hodně záleží na švestkách. Na povidla se hodí ty nejzralejší a nejsladší bývají plody, které na stromě chytí první mráz. „Jsou krásně sladké a cukr do nich proto vůbec nemusíte přidávat,“ uvedla pro Forbes.cz Hana Šindlerová, majitelka rodinné firmy Marmelády s příběhem.
Vaření trnek trvalo celý den
Na Moravě se švestkám říká trnky, a tak se vaření povidel říkalo vaření trnek. U měděného kotle se scházeli známí a sousedé. Zatímco se vyprávělo a zpívalo, někdo pořád míchal, protože hustnoucí ovoce se nesmělo přichytit ke dnu a připálit. Celá akce se často protáhla přes den až do noci. Na začátku podzimu takhle vonělo povidly skoro každé stavení na moravské vesnici.
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Hustá povidla vydržela v hrnci dlouho a venkovské kuchyni sloužila jako zimní zásoba ovoce. Někdy tak zatvrdla, že se z nich místo nabírání odkrajovalo. Moravská kuchyně je pak dávala do buchet, koláčů, valašských frgálů nebo bramborových taštiček.
Kdo chce takzvanou lizačku ochutnat přímo od kotle, může vyrazit na Slovácko. V Muzeu Na Mlýně v Dolním Němčí se trnky znovu vaří díky místním pamětnicím, které si postup ještě pamatovaly, a dnes akci chystají zpěvačky ze ženského pěveckého sboru Tetičky.
Povidla ze sklenice, nebo z trouby
Kdo povidla nevaří, koupí sklenici v obchodě. Podle vyhlášky č. 157/2003 Sb., v platném znění k říjnu 2026, se povidla dělají z jablek, hrušek nebo švestek a smějí obsahovat přírodní sladidla. Výrobek v regálu tedy může být doslazený. Chcete-li knedlíky bez přidaného cukru, přečtěte si složení na etiketě.
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Povidla zvládnete i doma bez celodenního stání u plotny. Švestky nechte v pekáči několik hodin, klidně přes noc, aby pustily šťávu, a teprve potom je pečte v troubě. Šťáva na dně chrání povidla před připálením, takže je nemusíte pořád míchat. Pečení ale trvá hodiny a ke konci, kdy povidla houstnou, je občas zkontrolujte.
Švestky, které v pekáči nejdřív pustí šťávu, se v troubě upečou na povidla bez neustálého míchání. Ilustrační foto. Zdroj: MemorySlashVision / Pexels.
Povidla se vaří na konci léta a na začátku podzimu a na přelomu října a listopadu sezona končí. Kdo si je letos nestihl uvařit, sáhne po sklenici z obchodu, nebo si poznamená termín na příští rok.
Zdroje: https://forbes.cz/svestky-misto-cukru-povidla-od-marmeladove-kralovny-nemusite-ani-sladit-ani-michat/, https://www.podnikatel.cz/clanky/u-kotlu-si-cisti-hlavu-a-pokracuje-v-tradici-jak-se-zrodila-jeho-povidlarna/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-157, https://nulk.cz/skanzen-prodeti/wp-content/uploads/2024/08/Pracovni-listy-1-10-Podzim-na-dedine.pdf, https://www.kudyznudy.cz/akce/vareni-trnek-a-lidovy-jarmark, https://cs.wikipedia.org/wiki/Povidla, https://www.ceskestavby.cz/clanky/magicka-trnka-je-dobry-soused-pritel-v-zahrade-lekar-i-sarlatan-27449.html, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-ovocne-knedliky-hrisne-dobre-ale-kaloricke-96307, https://www.denik.cz/klasa/prilohy_klasa_recepty20090824.html, https://www.brnoexpatcentre.eu/food-corner/plum-crazy-in-brno/, https://forbes.cz/leto-v-kazdem-soustu-svestkove-knedliky-s-pernikem-a-tvarohem/