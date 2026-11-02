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Retro kvíz o školních svačinách za komunismu: Kdo získá alespoň 7/10 bodů, ten má znalosti pamětníků

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Za komunismu nebylo na školní svačině nic složitého-krajíc chleba zabalený do ubrousku, sáček mléka a jablko. Jenže za tou zdánlivou jednoduchostí se skrývají detaily, na které si pamatují jen skuteční pamětníci.
Fotografie Pribináčků

Fotografie Pribináčků

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Pribináčky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 02:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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