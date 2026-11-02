Retro kvíz o školních svačinách za komunismu: Kdo získá alespoň 7/10 bodů, ten má znalosti pamětníků

Za komunismu nebylo na školní svačině nic složitého – krajíc chleba zabalený do ubrousku, sáček mléka a jablko. Jenže za tou zdánlivou jednoduchostí se skrývají detaily, na které si pamatují jen skuteční pamětníci.
Výběr potravin v Československu byl ve srovnání s dneškem mnohem skromnější. Rodiče si ale poradili, jak uměli. Z pár základních surovin vznikla svačina, která dítěti obvykle stačila do oběda, a někdy se z ní ještě ulomil kus pro spolužáka v lavici. Chleba s tvarohovou pomazánkou, jablko a obyčejné mléko by se mimochodem neztratily ani dnes, aspoň z pohledu výživy. Jenže školní svačiny měly i svoje zvláštní rekvizity. Vzpomínáte, čemu se říkalo igelitové vemeno? A proč měl Jovo koktejl u dětí větší šanci než neochucené mléko?
Chleba v ubrousku: základ každé školní tašky
Pečivo bylo největší jistota. Nešlo o pečlivě srovnané sendviče v plastové krabičce, jaké dnes vídáme v reklamách na zdravé svačiny. Postačil prostý krajíc chleba, rohlík, papírový ubrousek, někdy obyčejný sáček. Podstatné bylo, co se na pečivo ráno doma namazalo.
Nejčastěji to byly pomazánky. Rybičková pomazánka měla mezi nimi zvláštní pověst, protože se často prozradila dřív, než se aktovka vůbec otevřela. Ve třídě o velké přestávce to býval pach, který nešlo přehlédnout. Vedle ní se nosila budapešťská, pažitková nebo uherská pomazánka. Na chlebu končil také taveňák, šunková pěna, paštika nebo Lučina. Sladší jistotou byl chleba s marmeládou, nejčastěji jahodovou, meruňkovou či rybízovou, často ze sklenice z domácí spíže.
Když měla svačina působit trochu svátečněji, objevil se loupák, šáteček nebo kobliha. Samostatnou kapitolu tvořily malé tuby, které se mačkaly rovnou do pusy. Ne vždy čistě, někdy s ulepenými prsty a víčkem ztraceným někde na dně tašky. Jesenka se smetanovou náplní, mléčný Piknik nebo Pikao patřily k věcem, na které se dítě dokázalo těšit už od první hodiny.
Mléko, Jovo koktejl a povinný rybí tuk
Mléčné výrobky měly ve škole pevné místo. Do tříd se dodávalo mléko ve čtvrtlitrových sáčcích, kterým se říkalo igelitová vemena, případně ve skleněných lahvích. O hlavní přestávce učitelky procházely třídy a dohlížely na to, aby se mléko skutečně vypilo, ne jen odložilo do lavice nebo nenápadně vrátilo.
U dětí měl větší úspěch Jovo koktejl s jahodovou příchutí. Šlo o kysaný mléčný nápoj, po kterém sahaly ochotněji než po obyčejném mléku. Jogurty se prodávaly s vrstvou džemu a spolu s Termixem nebo Pribináčkem patřily mezi svačinové úlovky, které většinou dlouho nevydržely.
Do školní paměti se zapsal i jeden doplněk, ovšem ne zrovna jako pochoutka – rybí tuk. Děti ho dostávaly kvůli posílení imunity. Nadšení kolem toho bývalo malé až žádné.
Čerstvé ovoce nebylo v tašce každý den samozřejmostí. Obyčejné jablko nebo hruška proto uměly udělat radost víc, než by se dnes mohlo zdát. Když ovoce nebylo, sáhlo se po přesnídávce nebo po kompotu.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz zpracovaný podle veřejně dostupných informací z webů Top recepty, Pro ženy, Vitalia.cz