Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Podobnou misku měl v Československu úplně každý. Teď sběratelé platí 1000 Kč/kus

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Všichni jsme ho v 70. a 80. letech vídali v obývacích stěnách, sekretářích nebo na konferenčních stolcích. Těžké, lesklé servírovací mísy či vázy, ve kterých se při nedělní návštěvě pyšnilo ovoce nebo chlebíčky. Málokdo ale tenkrát tušil, že to, co stálo pár korun v běžných domácích potřebách, skrývá výjimečný estetický rodokmen. Pokud vám dnes doma leží nepoškozený kousek v unikátním barevném odstínu, můžete být překvapeni, jaké částky jsou za něj vášniví sběratelé ochotni na ruku zaplatit!
Podobnou misku měl v Československu úplně každý. Teď sběratelé platí 1000 Kč/kus

Podobnou misku měl v Československu úplně každý. Teď sběratelé platí 1000 Kč/kus

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
V úterý ve 20:00 se zblázní detektivové i mafie: Nova Cinema nasazuje nadupaný nářez plný zběsilých hlášek
V úterý ve 20:00 se zblázní detektivové i mafie: Nova Cinema nasazuje nadupaný nářez plný zběsilých hlášek
Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují
Ani na másle, ani na olivovém oleji. Nejlepší tuk na smažení vajec Češi úplně ignorují

Připálené okraje bílku a gumová konzistence? Problém není v pánvi ani v kvalitě vajec. Chybu děláme hned...

Martin přijede letos na bílém koni dříve. Meteorologové určili přesné datum
Martin přijede letos na bílém koni dříve. Meteorologové určili přesné datum

Letošní zima dorazí o dva týdny dříve než obvykle. Už v polovině listopadu může napadnout sníh i v nižších...

Jak zabránit rosení oken v zimě: Starý trik zaručí, že okna budou suchá a čistá jako zrcadlo
Jak zabránit rosení oken v zimě: Starý trik zaručí, že okna budou suchá a čistá jako zrcadlo

Každé ráno stejný obrázek: zamlžená skla, kapky stékající na parapet a pod nimi mokrá stopa. Jenže voda na...

Tuhle blbinku měli za Husáka doma úplně všichni. Teď ji sběratelé vykupují za 5 000 Kč/kus
Tuhle blbinku měli za Husáka doma úplně všichni. Teď ji sběratelé vykupují za 5 000 Kč/kus

Pamatujete si na vůni dětského pokoje v ČSSR a hračku, kterou se nesmělo hodit na parkety? Sběratelé dnes...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.