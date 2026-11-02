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Rakušané skupují tyhle porcelánové konvičky z dob ČSSR a platí za ně až 2 900 Kč. Češi je mají schované v kredenci

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Při vyklízení kredence po babičce se mezi hrnky a talíři občas objeví vysoká bílá konvice. Navrchu na ní sedí ještě sítko s jemnými zářezy, nad ním díl s několika velkými...
Rakušané skupují tyhle porcelánové konvičky z dob ČSSR a platí za ně až 2 900 Kč. Češi je mají schované v kredenci

Rakušané skupují tyhle porcelánové konvičky z dob ČSSR a platí za ně až 2 900 Kč. Češi je mají schované v kredenci

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 03:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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