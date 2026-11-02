Rakušané skupují tyhle porcelánové konvičky z dob ČSSR a platí za ně až 2 900 Kč. Češi je mají schované v kredenci

Při vyklízení kredence po babičce se mezi hrnky a talíři občas objeví vysoká bílá konvice. Navrchu na ní sedí ještě sítko s jemnými zářezy, nad ním díl s několika velkými kulatými otvory a úplně nahoře víčko, takže celek připomíná malou věžičku. Většina lidí netuší, k čemu slouží, a vrátí ji zpátky za sklo. V Rakousku by ji přitom poznal leckterý milovník kávy a prodávající za ni v inzerátech chtějí nemalé peníze.
Kávovar z Klášterce nad Ohří
Nenápadná konvice je karlovarský kávovar. Tvoří ho čtyři porcelánové díly: samotná konvice, sítko, rozdělovač vody a víčko. Roli filtru tu hraje samo porcelánové sítko, takže žádné jednorázové filtry ani vložky nekupujete.
Vymysleli ho v thunské porcelánce v Klášterci nad Ohří a patent na sítko pochází z roku 1878. Rodu Thunů patřila továrna do roku 1945, kdy jim byl majetek zkonfiskován. Porcelánky v kraji se pak staly součástí státního podniku Karlovarský porcelán. Mnohé rodiny mají konvice z doby socialistického Československa, některé kusy jsou ještě starší.
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Rakušané a Němci kávovaru dodnes říkají Karlsbader. Ve vídeňských kavárnách byl oblíbený v první polovině 20. století, dokud ho nevytlačily espresso stroje. V Rakousku je proto kávovar dodnes známá věc a na tamním bazarovém portálu se s ním obchoduje v desítkách inzerátů.
Kolik za ni chtějí rakouští prodejci
Na rakouském inzertním portálu willhaben.at bylo k 31. 10. 2026 na heslo „Karlsbader Kaffeemaschine“ 36 inzerátů a nabízejí je převážně soukromé osoby. Všechny částky jsou ceny, které prodávající požadovali v říjnu 2026. Za kolik konvice nakonec změní majitele, se z inzerátů vyčíst nedá. Koruny jsou přepočtené kurzem ČNB z 30. 10. 2026.
|Nabídka (říjen 2026)
|Požadovaná cena
|Přibližně v korunách
|konvice od Thunu jako nová, všechny díly v pořádku
|120 eur
|2 900 Kč
|další karlovarské konvice
|85–115 eur
|2 100–2 800 Kč
Podle čeho poznáte cenný kus
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Cena stojí hlavně na tom, jestli je konvice úplná a nepoškozená. Než ji začnete nabízet, projděte si tyto body:
- Pohromadě jsou všechny čtyři díly. Samotné díly nebo neúplné kusy se nabízejí za zlomek ceny.
- Sítko je bez kazu. Prořezávané sítko snadno odprýskne a každé odštípnutí kusu ubírá na hodnotě.
- Na dně hledejte značku výrobce. Porcelánka Thun používá zkratku TK, karlovarské konvice ale vyrábělo víc porcelánek, takže na dně může být i jiná značka.
- Díly nesou číslo velikosti, v inzerátech se objevuje třeba č. 3 nebo č. 6. Vyráběly se objemy zhruba od 250 ml do 2,25 l.
Jak v ní uvařit kávu
Sítko je dvouvrstvé, s jemnými zářezy a vyrobené z glazovaného porcelánu, který chuť kávy neovlivní. Postup zvládne každý:
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- Kávu namelte nahrubo. Jemné částice by prošly sítkem nebo by ho ucpaly.
- Do sítka nasypte zhruba 22–25 g kávy na 350 ml vody.
- Vodu nechte přejít varem a chvilku zchladnout na 95–96 °C. Vroucí vodu na kávu nelijte.
- Nejdřív kávu jen zvlhčete troškou vody a asi 30 sekund počkejte.
- Nasaďte rozdělovač a přes něj dolijte zbytek vody. Podle velikosti konvice trvá překapání asi 4–7 minut.
Prodat, nebo nechat v kredenci
Kompletní konvice s neporušeným sítkem patří v rakouských inzerátech k dražším nabídkám. Pokud ji chcete nabídnout, vyfoťte každý díl zvlášť i značku na dně. V popisu výslovně uveďte, že jsou všechny čtyři díly v pořádku, protože právě tím se chlubí nejdražší nabídky.
Kdo si konvici nechá, má doma plně funkční kávovar. Značka Thun mimochodem žije dál, vyrábí ji firma Thun 1794 se sídlem v Nové Roli, nejstarší a největší český výrobce porcelánu. Při mytí buďte opatrní hlavně na sítko, které odprýskne nejsnáz.
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Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Thun_Karlovarsk%C3%BD_porcel%C3%A1n, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/marktplatz?keyword=karlsbader%20kaffeemaschine&sort=4, https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/karlsbader-kaffeekanne-von-thun-bohemia-1087184688/, https://www.roastmarket.de/magazin/karlsbader-kanne/, https://coffeecircle.com/en/e/karlsbader-coffee-maker-how-to, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=30.10.2026, https://english.radio.cz/node/8120350, https://www.coffeeness.de/en/karlsbader, https://en.wikipedia.org/wiki/Karlsbad-style_coffee_maker