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Zkontrolujte, co máte doma u elektroměru. Důchodci kvůli 1 věci přeplácejí za elektřinu i 2 300 Kč ročněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Ve vyúčtování za elektřinu člověk hledá hlavně spotřebu a výslednou částku. Hned […]
Zkontrolujte, co máte doma u elektroměru. Důchodci kvůli 1 věci přeplácejí za elektřinu i 2 300 Kč ročně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 02.11.2026 04:15
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
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