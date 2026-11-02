Prababičky to dělaly vždycky. 1 lžička do mléka a krupicová kaše bude hladká jako samet

Nedělní ráno, v hrnci se ohřívá mléko a na stole čeká kakao se skořicí. Stačí chvilka nepozornosti a místo hladké kaše lovíte lžící lepkavé kuličky. Na babiččinu kaši přitom mnozí vzpomínají jako na tu nejjemnější, jakou kdy jedli.
Lžička másla dodá kaši sametový povrch
Do hotové kaše vmíchejte zhruba lžičku másla na každou porci. Stačí kousek studeného másla z lednice, teplo kaše ho rozpustí během chvilky. Kaše pak voní po smetaně a na jazyku je sametově jemná.
Někdo ho dává rovnou do horkého mléka a nechá ho rozpustit ještě předtím, než přijde na řadu krupice. Hrudky ale samotné máslo nevyřeší. O hladkosti se rozhoduje dřív, a to ve chvíli, kdy se krupice potká s mlékem.
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I slavná kuchařka Marie Janků-Sandtnerová posílala ve své Knize kuchařských předpisů krupici rovnou do mléka, které už se vařilo. Právě vroucí mléko ale hrudkám nahrává nejvíc.
Krupice nasypaná rovnou do vroucího mléka se snadno slepí do hrudek. Ilustrační foto.
Škrob v krupici při zahřívání bobtná. Začíná zhruba při 60 °C a kolem 96 °C je proces u konce. Ve vroucím mléce nestihne tekutina proniknout k jádru zrnka. Škrob na jeho povrchu se rychle změní v lepivý gel, ten k sobě přitáhne okolní zrnka a uprostřed vzniklého shluku zůstane suchá krupice.
Tři cesty k hladké kaši
Rada začít se studeným mlékem se v kuchyních traduje jako stará moudrost. Ve všech třech postupech se krupice nejdřív setká se studeným mlékem. Vybrat si můžete podle toho, kolik máte času. Namáčení se hodí, když ráno nechcete stát dlouho u plotny, studený start zvládnete hned.
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Postup Jak na to Co získáte Rozmíchání předem krupici rozmíchejte v troše studeného mléka jako pudinkový prášek, vlijte do horkého mléka a provařte kaši bez hrudek Studený start krupici nasypte do studeného mléka a za stálého míchání zahřívejte až k varu zrna bobtnají rovnoměrně, hrudky nevzniknou Namáčení krupici zalijte mlékem aspoň na hodinu, nejlépe přes noc v lednici, a pak uvařte jemnější kaši a kratší vaření
„Správnou hustotu získá, když se krupička nejprve promíchá s malou částí studeného mléka,“ radil v roce 2012 pro Novinky.cz Lukáš Skála, tehdy cukrář hotelu InterContinental.
Míchejte ode dna a cukr nepřehánějte
Ať zvolíte kterýkoli postup, míchejte celou dobu vaření a jezděte metličkou nebo vařečkou i po dně. Brání to hrudkám i připálení. Na kaši sáhněte po hrnci s tlustým dnem. Tenké dno se nad plamenem rychle přehřeje a mléko se na něm snadno připálí.
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Jemná dětská krupička dá hladší a krémovější kaši než hrubá krupice. Na středně hustou kaši pro dva počítejte zhruba 40 g krupice na 500 ml mléka. Do mléka přihoďte i špetku soli. Ve sladké kaši ji skoro nepoznáte, ale bez ní chutná kaše mdle a sladkost v ní tolik nevynikne.
S cukrem opatrně. Cukr přitahuje vodu stejně jako škrob, takže hodně sladké mléko houstne pomaleji. Kdo kaši sladí hodně, ať cukr přidá raději až na talíři. Kaši sundejte z plotny o chlup řidší, než ji chcete mít na talíři. Než ji donesete ke stolu, dotáhne se sama, kdežto s přisypanou krupicí z ní po vychladnutí bude hutná hmota.
Když už se hrudky udělaly
Hotové hrudky míchání nerozbije, ať se snažíte sebevíc. Kaši ale vyhazovat nemusíte. Rozmixujte ji tyčovým mixérem nebo ji propasírujte přes síto a bude zase jemná.
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Když budete příště chtít sypat krupici do horkého mléka, držte v jedné ruce metličku a ve druhé hrníček s krupicí a sypejte ji pomalu, nikdy celou naráz. Plamen přitom ztlumte na minimum, případně hrnec na chvíli odstavte. Lžičku másla si nechte až na úplný konec a vmíchejte ji do hotové kaše.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/gastro-recepty-krupicova-kase-40540244, https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/neodolatelne-variace-z-krupicove-kase-159532, https://www.skrblik.cz/navod/jak-uvarit-krupicovou-kasi/, https://cooklikeczechs.com/czech-krupicova-kase-recipe/, https://www.rohlik.cz/chef/38-krupicova-kase, https://forbes.cz/okamzity-navrat-do-detstvi-krupicova-kase-co-vas-pohladi-po-dusi/, https://forbes.cz/nostalgie-naredena-eleganci-flameri-jako-svatecni-verze-krupicove-kase/, https://ifst.org/node/5791, https://www.alyonascooking.com/?p=26358, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6400774, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/15852-jak-na-krupicovou-kasi-jako-ze-skolni-jidelny.html, https://www.lurch.de/en/recipes/Recipes/Semolina-porridge-basic-recipe, https://www.recepty.mobi/en/main-dishes/dishes-from-grains-and-beans/semolina-porridge-with-milk-without-lumps-grandmas-recipe.html