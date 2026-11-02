Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Ptáci si na krmítko zvyknou za pár dní. Kdo pak v mrazu přestane sypat, odsoudí je k hladovění, protože jiný zdroj už nehledají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sýkora, která objeví plné krmítko, se k němu spolehlivě vrací. V mrazu se tak z dobrého skutku stává závazek a jeho náhlé zmizení může ptákům vážně ublížit.
Ptáci si na krmítko zvyknou za pár dní. Kdo pak v mrazu přestane sypat, odsoudí je k hladovění, protože jiný zdroj už nehledají

Ptáci si na krmítko zvyknou za pár dní. Kdo pak v mrazu přestane sypat, odsoudí je k hladovění, protože jiný zdroj už nehledají

Zdroj: PxHere
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 04:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Mezi orchidejemi je jeden druh, který přežije i v tmavém bytě bez zvlhčovače. Většina lidí si z obchodu nosí úplně jiný
Mezi orchidejemi je jeden druh, který přežije i v tmavém bytě bez zvlhčovače. Většina lidí si z obchodu nosí úplně jiný
Pergoly jsou passé. Plachtové stínění za zlomek ceny zastíní terasu za odpoledne bez jediného šroubu a stavebního povolení
Pergoly jsou passé. Plachtové stínění za zlomek ceny zastíní terasu za odpoledne bez jediného šroubu a stavebního povolení

Plachta 3 × 4 metry stojí v OBI 1 899 Kč. Dřevěná pergola podobné velikosti na klíč vyjde na 70 až 110...

Závěs, prostěradlo a rozprašovač z lednice. Italové chladí byty bez klimatizace za pár korun
Závěs, prostěradlo a rozprašovač z lednice. Italové chladí byty bez klimatizace za pár korun

Italská energetická agentura ENEA uvádí, že stažené rolety zadrží až 80 % slunečního tepla. Na tom stojí...

Designéři přestávají doporučovat laminát. Podlaha, která ho nahrazuje, vypadá jako dřevo, ale snese vodu, psa i podlahové topení
Designéři přestávají doporučovat laminát. Podlaha, která ho nahrazuje, vypadá jako dřevo, ale snese vodu, psa i podlahové topení

Rigidní vinyl se zaklapávacím zámkem a integrovanou podložkou vytlačuje laminát z kuchyní a chodeb....

Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč
Revoluce ve vytápění: Klimatizace dá třikrát víc tepla než přímotop za stejnou spotřebu. Za celou zimu zaplatíte pod 8 000 Kč

Čtenář Stanislav spočítal, že jeho klimatizace protopí zimu za necelých 8 000 Kč. Fyzika mu dává za pravdu:...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.