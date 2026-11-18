Stačí zmínit Vánoce a mnoho lidí si vybaví zasněžené chalupy, sáňky a mráz, jaké si pamatují z dětství. Skutečnost bývá v Česku jiná a letos ji mohou ovlivnit i události daleko od nás. Přesnou předpověď na svátky zatím nemá žádná meteorologická služba. Meteorologové ale už sledují první výhledy a signály a dva z nich jsou letos hodně neobvyklé.
Bílé Vánoce z dětství data nepotvrzují
Jak často ale na Štědrý den opravdu leží sníh? Podle dlouhodobé statistiky ČHMÚ hodně záleží na tom, kde člověk svátky tráví, hlavně na nadmořské výšce a poloze:
Liberec má ze všech krajských měst největší šanci na sníh o Štědrém dni, zhruba 60 %. Praha, Pardubice, Hradec Králové a další krajská města v nížinách mají podle téže statistiky šanci kolem 20 % nebo nižší, tedy sníh zhruba jeden rok z pěti. Na horách nad 1 000 metrů sníh o Vánocích většinou leží, i když výjimečně chybí i tam. Přečtěte si také: Jedete na pražské letiště podle navigace? Čeká vás cedule, kterou i po 15 letech zná málokdo
Svátky navíc často kazí takzvaná vánoční obleva. Kolem Vánoc k nám opakovaně proudí teplý a vlhký vzduch od Atlantiku, obvykle ze západu nebo jihozápadu. Meteorologové ji řadí mezi povětrnostní singularity, tedy výkyvy, které se v určitou dobu roku vracejí. Zmiňuje ji i stará pranostika.
V nížinách leží sníh o Štědrém dni zhruba jednou za pět let a svátky často provází vánoční obleva. Ilustrační foto. Zdroj: Magda Ehlers / Pexels. V Tichém oceánu sílí mimořádné El Niño
Americký úřad NOAA ve zprávě z 12. listopadu 2026 uvádí, že El Niño v Tichém oceánu dál sílí. Silné až velmi silné El Niño podle něj pravděpodobně vydrží do ledna až března 2027. Šanci, že překoná všechny případy zaznamenané od roku 1950, odhaduje asi na 60 %. Evropská služba Copernicus čeká vrchol kolem konce roku nad dosud pozorovanými hodnotami.
Pro české Vánoce z toho ale nic jistého neplyne. El Niño nejsilněji působí kolem Tichého oceánu a v Severní Americe, na zimu ve střední Evropě má jen nepřímý a nejasný vliv. Jeho dopady se navíc rok od roku hodně liší, takže samo neurčí, jestli bude zima u nás mírná, nebo mrazivá. „Pro Česko je to hrozně neurčité, protože vliv El Niña není primární […],“ uvedl v srpnu 2026 pro CNN Prima NEWS klimatolog Pavel Zahradníček.
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Druhý signál přišel ze stratosféry nad severním pólem. Silné západní proudění, kterému se říká polární vír, tam běžně udržuje mrazivý vzduch u pólu. Když zeslábne nebo se rozpadne, studený vzduch se může dostat až do Evropy.
Podle dat NASA a britské služby Met Office polární vír začátkem listopadu 2026 nezvykle brzy a prudce zeslábl. Modely připouštěly i krátké otočení proudění, které je v tuto roční dobu vzácné. Britští meteorologové z Met Office připomínají, že pokud se změny ve stratosféře na počasí u země vůbec projeví, trvá to obvykle 2 až 6 týdnů. Jestli z nich vzejde sněžení nebo silné mrazy, předem říct nejde. Letos proto nelze předem počítat ani s obvyklými Vánocemi na blátě.
Výhledy zatím ukazují spíš mírné počasí
Sezonní modely k polovině listopadu 2026 počítají spíš s teplejším prosincem i zimou, měsíční výhled ČHMÚ zatím vychází teplotně průměrně. Konkrétní výhled přímo na Vánoce zatím nemá ani ČHMÚ.
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Výhled Kdy vznikl Co ukazuje Měsíční výhled ČHMÚ 9. listopadu 2026 období od 9. listopadu do 6. prosince teplotně i srážkově průměrné Sezonní výhled Copernicus 10. listopadu 2026 pro většinu Evropy spíš teplejší a vlhčí zima než obvykle, na severovýchodě s menší jistotou Americký model CFS začátek listopadu 2026 prosinec ve střední Evropě zhruba o 2 °C teplejší než průměr let 1991–2020
I v teplejším prosinci se ale střídají mírnější a chladnější dny a pár mrazivých dní může přijít kdykoli, třeba právě na Štědrý den.
Kdy se dozvíte víc
Výhledy na týdny dopředu ukazují spíš směr než konkrétní počasí a meteorologové je průběžně přepočítávají. Zvlášť sezonní předpovědi na celou zimu mají pro Česko podle Zahradníčka jen omezenou úspěšnost. Spolehlivější obraz dají až poslední dny před svátky.
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Měsíční výhled ČHMÚ vychází každé pondělí a pokrývá vždy 4 týdny pro celé Česko. Vánoce poprvé zahrne výhled vydaný v pondělí 30. listopadu. Kdo se chystá na hory, má větší naději na sníh, i tam ale rozhodne, jak dlouho napadlá pokrývka vydrží. Závisí to na teplotách v dalších dnech a na nadmořské výšce.
Zdroje: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml, https://climate.copernicus.eu/seasonal-forecasts, https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi/mesic, https://watchers.news/2026/11/10/el-nino-2026-roni-2-0-behind-1997-record-forecast/, https://watchers.news/2026/11/05/polar-vortex-winds-at-60n-drop-from-2213-to-544-m-s-in-eight-days-in-rare-november-disrupt/, https://www.echo24.de/welt/weisse-weihnachten-2026-warum-das-dezember-wetter-noch-kippen-kann-zr-94579152.html, https://energozrouti.cz/clanek/vanoce-2026-pocasi-predpoved-teploty-a-snih, https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-rekordni-vanocni-snehovou-nadilku-cesko-zazilo-presne-pred-50-lety-nejvetsi-sanci-na-bile-vanoce-ma-z-mest-liberec-40502152, https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-mytus-bilych-vanoc-40381102, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/bile-vanoce-jsou-k-videni-cim-dal-mene-ale-ani-drive-nebyl-snih-na-svatky-samozrejmosti-13275, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3620402-prvni-predpovedi-pocasi-na-zimu-se-obavaji-vlivu-el-nina-prosinec-zrejme-moc-snehu, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800, https://brusselsmorning.com/?p=106486, https://www.rustourismnews.com/2026/11/02/polar-vortex-could-weaken-within-days-raising-european-winter-weather-concerns/, https://www.centrum.cz/clanek/meteorologove-poprve-prozradili-jak-budou-vypadat-vanoce-2026-ocekavaji-scenar-ktery-tu-nebyl-uz-spoustu-let-327796
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