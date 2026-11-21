Krampus, FOTO: Jernej Furman from Slovenia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Krampus, FOTO: Jernej Furman from Slovenia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Krampus, FOTO: Jernej Furman from Slovenia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Krampus, FOTO: Jernej Furman from Slovenia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons Krampus, FOTO: Jernej Furman from Slovenia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Výstaviště Praha dnes ovládne přes 200 alpských čertů. Krampus show se po letech vrací před nově zrekonstruovaný Průmyslový palác. Šestý ročník rozděluje program na mírnější odpolední část pro rodiny a intenzivní noční průvod. Na místě nechybí ohňové efekty, bubeníci ani stánky s občerstvením. Peklo se vrací před secesní palác
Prostor před palácem dnes podle pořadatelů hostí největší krampus show ve městě. Elegantní secesní architektura tvoří výrazný kontrast ke kožešinám, zvonům, řetězům a hluku, který k alpské tradici patří. Do areálu míří české i rakouské skupiny, mezi nimi Pekelníci z Vlašimi, Čerti Kraslice nebo Krampusverein Diabolos Sandl.
Začátky akce přitom nevypadaly vůbec jistě. Když pořadatelé v roce 2019 průvod zkoušeli poprvé, hlavní manažerka Krampus show Renata Lišková sama nepatřila k jeho publiku a pochybovala, zda taková podívaná někoho přiláká. Nakonec se prodalo skoro 5 000 vstupenek, před branami se táhly dlouhé fronty a lidé dokonce strhávali zatemnění z plotů, aby se dostali dovnitř. Teprve po skončení akce si tým naplno uvědomil, jak velký nápor bez úhony zvládl.
Za maskami jsou stovky hodin rodinné práce
Přípravy každého ročníku začínají už brzy na jaře domluvou termínu pro jednotlivé skupiny, vstupenky se pak prodávají od začátku září a poslední tři měsíce před akcí patří ladění programu, techniky, bezpečnosti i občerstvení. Podle Liškové vidí diváci až hotový průvod, jenže předcházejí mu týdny telefonátů a plánovacích tabulek.
Podobné úsilí vkládají do vystoupení sami účinkující, protože kostýmy si nekupují hotové v obchodě. Masky si vyrábějí i upravují sami, což zabere stovky hodin, a často do práce zapojují celé rodiny. Právě díky tomu si každá z pozvaných skupin drží vlastní styl i podobu čertů.
Odpolední průvod patří dětem v kostýmech
Program je rozdělený na dvě samostatné části. Odpolední Krampus family show počítá s rodinami, proto je čertů o něco méně a chovají se hravěji i mírněji. Děti a klidně i dospělí mohou přijít ve vlastních čertovských maskách. Podle pořadatelů bývají děti leckdy odvážnější než rodiče, část z nich si s krampusem bez váhání podá ruku, jiným je lépe v bezpečí za mámou nebo tátou.
Areál se pro odpolední část otevírá v 15:00 a samotný průvod trvá od 16:00 do 17:30. Prodej v gastrozóně s klobásami a horkými nápoji ale u této části končí už v 17:00. Po skončení průvodu musí všichni návštěvníci areál opustit, aby ho organizátoři stihli připravit na večer.
Noční show
Brány na večerní Night show se otevírají v 19:00 a čerti vyjdou před palác od 20:00 do 21:30. Se tmou sílí světla, kouř i ohně a k řinčení řetězů se přidávají bubeníci, tanečnice a formace Groove Army, která průvod doplňuje hudbou a pohybem. Gastrozóna zůstává otevřená až do 22:00.
Za poslední dva roky se u večerní části výrazně proměnilo publikum. Vedle domácích diváků a skalních fanoušků, kteří za podobnými akcemi jezdí po celé Evropě, přibylo hodně zahraničních návštěvníků, zejména z východní Evropy. Lišková to spojuje s tím, že jejich země leží od původu alpské tradice dál, a tak si tamní hosté chtějí průvod vyzkoušet na vlastní kůži.
Novinkou letošního ročníku je VIP zóna přímo u pekelné brány, kudy krampusové přicházejí na trasu a kudy se po konci zase vracejí. Účinkující tam zpomalí, zastaví se a zájemci se s nimi mohou zblízka vyfotit. Podle programu Výstaviště
je však tato sekce už vyprodaná. Praha
Večerní program bývá výrazně intenzivnější a Lišková upozorňuje, že hranice mezi adrenalinovou zábavou a bezpečností je tenká. Pořadatelé nastavují pravidla i prostor, hladký průběh ale stojí hlavně na ohleduplnosti účinkujících i diváků. Kvůli pyrotechnice, ohni a silnému hluku nesmějí do areálu domácí zvířata a u dětí organizátoři doporučují jejich účast zvážit.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( navystavisti, kudyznudy).