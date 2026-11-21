Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize Létající Čestmír, FOTO: © Jitka Bylinská, distr. Česká televize
Seriálové Motýlkovice ze seriálu Létající Čestmír vznikly hlavně v Mělníku a v Praze. Filmaři ale natáčeli i u zámku Štiřín a v lomu Alkazar. Část míst vypadá dodnes podobně, jiná zakryla zeleň nebo nahradil trávník. Natáčení v roce 1983 zabralo osm měsíců a záběry s nápisy se točily dvakrát. Mělník posloužil jako centrum Motýlkovic
Hlavní kulisy poskytl Mělník, kde pohledy shora vznikly ze zámku Mělník a řeku Doubravku u chrámu svatého Petra a Pavla zastoupilo Labe. Procházka vede přes náměstí Míru kolem radnice k domu číslo 12, kde měl své filmové holičství Bedřich Blecha. Hned vedle přitom tehdy fungovalo skutečné holičství a z náměstí se dá rovnou zabočit do Zámecké ulice, která si zahrála Psí uličku. O kus dál v ulici Rybáře čekal modrý kámen a na rohu ulic Nad Šafranicí a Ve Vinicích procházel Vladimír Menšík kolem zahrady vily známé z prvních Básníků jako domov Borůvky.
Ústav pro zdokonalení člověka stojí na Vinohradech
Čestmírův domov ani školu by výletníci v Mělníku nenašli. Ústav pro zdokonalení člověka, kde bydleli Trnkovi, stojí v Ruské ulici 85 na pražských Vinohradech a sídlí v něm Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Jde o úřad, ne o památku, takže se dovnitř ani na zahradu běžně nechodí.
Do školy chodil Čestmír až do pražských Strašnic, do Základní školy v Olešské ulici 18, kde fontánu před budovou už nahradil trávník. Skleníky, kde Zuzana s učitelem Filipem sázeli semínka, patří Botanické zahradě Univerzity Karlovy Na Slupi 16.
Blechova vila ve Vokovicích zarostla zelení
V ulici V Kruhu v pražských Vokovicích stojí vila holiče Blechy, kterou v seriálu zahalil kouř z melounu. Dům je dnes víc obrostlý zelení a hradba u vrátek vypadá jinak. Kousek odtud v ulici Na Loukoti seděl Čestmír na hradbě a Barborka tam odstrčila Žigulíka až na Malé náměstí. Dům v pozadí se viditelně změnil a pohledu na okolní vilky brání vzrostlá zeleň. Další scény vznikly u výlohy v Kobylisích a na tenisových kurtech v Karlíně.
Strom Trnkových stojí u zavřeného Štiřína
Park se stromem, na kterém rodina Trnkových bydlela, patří k zámku Štiřín. Celý areál včetně parku je ale od roku 2023 zavřený a veřejnosti nepřístupný, projít se tak dá jen po veřejných cestách okolo. Dalším místem mimo
byl lom Alkazar u Hostimi, kde Oskar Blecha před jeskyní oznamoval uzdravení. Kvůli porostu už dnes jeskyni z pravé strany zespodu vyfotit nejde. Prahu
Seriál Létající Čestmír sledujte vždy v sobotu od 8:15 na ČT1.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( cs.wikipedia, filmovamista, csfd).