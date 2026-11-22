Před Vánoci se kupuje nejvíc pokojových rostlin a mnoho z nich míří rovnou mezi ostatní květiny na parapetu. Nová pokojovka si ale s sebou může přinést i škůdce, kteří se pak rozlezou po celé sbírce. Proto ji nechte první dva týdny stranou.
Proč novou rostlinu nedávat k ostatním
Ne všechny obchody rostliny ošetřují proti škůdcům, a tak se v hlíně nebo na listech mohou skrývat mšice, svilušky nebo červci. Pozor hlavně na vánoční rostliny z velkých skleníků, na kterých se často vozí molice. Tyhle drobné bílé mušky žijí na spodní straně listů, a když rostlinou pohnete, vyletí. Rostlinu oslabují, brzdí její růst a listy pak vypadají zdeformovaně. Na nových rostlinách se často objevují i třásněnky, které zanechávají na listech stříbřité skvrny a drobné černé tečky.
Foto: Pixabay
Jak novou pokojovku prohlédnout
Rostlinu si dobře prohlédněte už v obchodě a doma ještě jednou. Otočte listy a podívejte se na jejich spodní stranu i na místa, kde vyrůstají ze stonku. Hledejte drobné tečky, lepkavý povlak, jemné pavučinky nebo bílé chomáčky. Pavučinky prozrazují svilušky, bílé chomáčky u kolének stonku zase vlnatky.
Zkontrolujte i povrch hlíny a dno květináče, kde se škůdci rádi schovávají. Pokud si troufnete, rostlinu opatrně vyklopte z květináče a podívejte se i na kořeny. Zdravé kořeny jsou bílé a pevné, hnědé nebo kašovité ukazují na problém. Malé černé mušky nad hlínou bývají smutnice, které se množí ve vlhkém substrátu.
Tip: Kolem pokojovek létají malé černé mušky. Smutnice se v zimě množí kvůli příliš časté zálivce
Jak karanténa probíhá
Novou rostlinu dejte na jeden až dva týdny do jiné místnosti, kde nejsou další květiny. Když nemáte kam, postavte ji aspoň na opačný konec pokoje. Zalévejte ji a dopřejte jí světlo jako obvykle a každých pár dní ji prohlédněte. Pokud se škůdci objeví, ošetříte jen jednu rostlinu, a ne celou sbírku. Zkuste nejdřív šetrné prostředky, třeba lepové destičky nebo insekticidní mýdlo.
Když bude rostlina po celou dobu čistá, můžete ji přestěhovat k ostatním. Stejně postupujte i s rostlinou, kterou vám někdo daruje, protože škůdci se mohou skrývat i na nich.
Zdroje info: Autor, https://blogs.ifas.ufl.edu/osceolaco/2023/02/08/pest-to-watch-out-for-in-and-around-the-home
Náhledové foto: Pixabay
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