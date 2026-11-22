Chryzantémy většinou patří mezi chloubu okrasných zahrad. Není se čemu divit, jelikož jde o krásné květiny, které rozhodně stojí za to pěstovat. Bez problémů vydrží na záhonech i několik let. Musí se o ně ale správně pečovat. Spousta lidí je po sezoně vyhazuje, což je nepochybně škoda. Při správné péči ještě dokážou přinést v následujících letech spousty radosti. Jak tedy na listopadovou péči o chryzantémy?
Chryzantémy si zaslouží na zimu pohnojit
Nepochybně. Vyžadují specifické hnojivo složené ze superfosfátu a síranu draselného. Na 1 metr čtvereční přijde 40 g superfosfátu a 25 g síranu draselného. Ideální je záhony zalít po dešti, případně poté, co je zalijete.
Zakrytí chryzantém na noc
Když přijdou chladné noci a mrazy, rozhodně je třeba chryzantémy zakrýt. Odmění se vám tím, že budou kvést co možná nejdelší dobu.
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Jak na zazimování některých druhů chryzantém
Mnohé odrůdy chryzantém zimu prostě a jednoduše nedokážou přežít. Třeba takové trpasličí nebo velké barevné. Prosto se musí ostříhat, vykopat z podkladu a uskladnit na chladném místě s teplotou pohybující se kolem 4 až 6 stupňů Celsia. Ideální je sklep, kde se teplota nedostane pod 0 stupňů Celsia. Zalévat bychom je měli minimálně. Stačí zkusit prstem půdu do hloubky 2 cm. Pokud je suché, lehce rostliny zalijte. Během února pak rostliny začnou vytvářet výhony a musí do teplejší místnosti.
Zazimování chryzantém: Foto Chat Day
Jak připravit na zimu mrazuvzdorné chryzantémy
Hned po odkvětu je nutné odstranit veškeré stonky a nechat pouze hlavní, který se zakrátí na délku nějakých 15 cm. Jinak stačí keříku zamulčovat další půdou. To by mělo stačit k tomu, aby rostliny zimu přežily. V našich podmínkách extrémní mrazy a zimy v současné době nehrozí. Jinak lze rostliny samozřejmě zakrýt chvojím nebo textilií.
Zdroje info: Autor, Meta
Zazimování chryzantém: Náhledové foto Chat Day
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