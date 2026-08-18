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Kamion s vodou havaroval u Kozlova, řidiče transportoval vrtulník

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Vážná dopravní nehoda se stala dnes krátce před čtvrtou hodinou ranní u Kozlova na Karlovarsku. Kamion převážející vodu vyjel mimo komunikaci. Jeho řidič utrpěl vážná zranění a po ošetření na místě ho do Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín transportoval vrtulník letecké záchranné služby.
Kamion s vodou havaroval u Kozlova, řidiče transportoval vrtulník.

Kamion s vodou havaroval u Kozlova, řidiče transportoval vrtulník.

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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