Pátek přinese až 30 °C, pak přijde ochlazení. Počasí v Česku chystá velký kotrmelec

Konec pracovního týdne nám opět připomene vrchol léta. V pátek mohou teploty na jižní Moravě vystoupat až ke 30 °C, současně ale na celém území zůstane hodně oblačnosti a hlavně večer se místy přidá déšť.
V sobotu a v neděli už bude o něco chladněji. Víkend tak nebude vyloženě studený, ale proti nedávným tropům půjde o podstatně příjemnější počasí. Slunce se sice ukáže, ale deštník bych při cestě na výlet úplně nezavrhovala.
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Pátek bude z trojice sledovaných dnů nejteplejší.
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) počítá s převážně oblačnou oblohou, přičemž déšť nebo přeháňky se budou objevovat spíše ojediněle a večer jen místy. Vyloučeny nejsou ani bouřky. Pátek ještě připomene vrchol léta, na jižní Moravě mohou teploty vystoupat až ke 30 °C. Foto: Magnific
Noční minima mají klesnout až na 14 °C. Přes den se očekává 24 až 28 °C a na jižní Moravě může být
až kolem 30 °C. Vítr by měl zůstat většinou slabý. V případných bouřkách ale může přechodně zesílit.
Za sebe bych tedy pátek nevnímala jako deštivý den od rána do večera. Spíše půjde o počasí, kdy bude záležet na konkrétním místě a hodině. Letní přeháňky a bouřky totiž mohou být velmi lokální, takže zatímco někde zaprší, o kus dál
může zůstat sucho.
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V sobotu má být oblačno až polojasno. V noci a ráno může být oblačnosti více a
srážky budou četnější, během dne už se mají přeháňky objevovat ale jen ojediněle. Nejnižší teploty se podle současné předpovědi budou pohybovat mezi 13 až 18 °C, odpoledne většinou mezi 22 až 27 °C.
Právě sobota proto může být vhodná pro výlety. Není to předpověď na dokonale modrou oblohu, ale ani na propršený den. Pokud bych plánovala delší pobyt venku, ráno bych ještě
zkontrolovala radar a krátkodobou předpověď.
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Také v neděli by měla převládat oblačná až polojasná obloha. Přeháňky se mohou objevit jen místy a denní maxima se podle současného výhledu budou nejčastěji držet
přibližně mezi 21 až 26 °C. O víkendu se ochladí a při větru, větší oblačnosti nebo přeháňkách už může být pocitově výrazně chladněji. Foto: Magnific
Teploty se tak budou vracet k hodnotám
typičtějším pro druhou polovinu léta. ČHMÚ ve svém aktuálním měsíčním výhledu uvádí:
„Teplotně silně nadnormální a dlouhodobě suché období na našem území končí a počasí se vrací k historicky typičtějšímu letnímu průběhu.“ Po tropickém srpnu přichází klidnější léto
Změna se navíc netýká pouze jednoho víkendu. Podle měsíčního výhledu ČHMÚ se počasí postupně vrací
k běžnějším srpnovým poměrům. V týdnu od 17. do 23. srpna se mají denní maxima nejčastěji pohybovat kolem 23 až 25 °C a srážek bude více než během předchozího suchého období.
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Meteorologové očekávají, že v tomto týdnu zaprší na celém území a průměrný úhrn může lehce překročit 20 mm. Převládat však budou právě přeháňky a
občasné bouřky, takže množství vody se může mezi jednotlivými oblastmi výrazně lišit.
Předpověď na pátek až neděli se ještě může nepatrně změnit, především pokud jde o přesné místo a čas srážek. Základní obrázek o počasí je ale zatím jasný. Pátek přinese výraznější oteplení, zatímco sobota a neděle nabídnou mírnější teploty a proměnlivější oblohu.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, intranet.chmi.cz, chmi.cz