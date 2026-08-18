Šéf FIFA Infantino chce vládnout čtvrté funkční období. První si nepočítá, organizace FairSquare se bouří

V únoru 2016 vstoupil Infantino do sídla FIFA v Curychu jako nástupce suspendovaného Seppa Blattera. Reformní kongres ho zvolil, aby dokončil rozběhnutý mandát do roku 2019, a zároveň schválil balík změn, které měly zabránit opakování blatterovské éry. Součástí byl strop tří funkčních období pro prezidenta. O deset let později se ukazuje, že strop možná není stropem, stačí správný výklad ve správný okamžik. Volba prezidenta FIFA proběhne 18. března 2027 v marocké metropoli Rabat a Infantino je zatím jediným ohlášeným kandidátem.
Čtyři období, nebo tři? Aritmetika moci
Chronologie Infantinových mandátů vypadá jednoduše:
- 2016–2019 dokončení cyklu po Blatterovi
- 2019–2023 první plný mandát po řádné volbě
- 2023–2027 druhý plný mandát, opět jediný kandidát
- 2027–2031 zamýšlený další mandát
Stanovy FIFA z roku 2016 říkají, že prezident smí sloužit „ne více než tři funkční období (ať už po sobě jdoucí, či nikoli)“. Pokud se období 2016–2019 počítá, Infantino právě dosluhuje třetí mandát a kandidovat znovu nemůže. Pokud se nepočítá, je teprve ve druhém a má nárok na třetí. Celý spor se točí kolem jediné otázky: je dokončený zbytek cizího mandátu totéž co funkční období?
Původní návrh stanov z roku 2016 výslovně řeší jen jednu výjimku: předchozí služba jako viceprezident nebo člen rady se do limitu nezapočítává. O „zkráceném“ prezidentském mandátu nepadne ani slovo.
Dauhá, dva dny před finále
Klíčový moment přišel 16. prosince 2022. FIFA Council zasedal v katarském Dauhá, dva dny před finále mistrovství světa, a jednomyslně potvrdil stanovisko Výboru pro governance, audit a compliance: období 2016–2019 se Infantinovi „nepočítá jako funkční období“. Prakticky tím vznikla prezidentská výjimka, aniž by ji kdokoli musel otevřeně vepsat do textu stanov a nechat odhlasovat Kongresem.
Agentura AP v březnu 2023 označila celý proces za netransparentní. FIFA zveřejnila výsledek, nikoli podrobnou právní argumentaci. Načasování samo o sobě budí otázky: pozornost světa se upínala k finále Argentina–Francie, ne k zasedací místnosti FIFA Council. Podle nás právě tohle je jádro problému. Nejde o to, zda má Infantino právo kandidovat, jde o to, že výjimka, která mu to umožňuje, nevznikla transparentní změnou pravidel, ale interním „vyjasněním“ v momentě, kdy se nikdo nedíval.
FairSquare útočí na způsobilost kandidáta
FairSquare je britská nezisková organizace zaměřená na lidská práva a odpovědnost ve sportu. V srpnu 2026 poslala formální žádost přímo Výboru pro governance, audit a compliance FIFA, tedy témuž orgánu, který v roce 2022 Infantinovi cestu otevřel. Tentokrát ale s opačným požadavkem: prohlásit Infantina za nezpůsobilého kandidáta ještě před volbou.
Jádro argumentace, jak ji podle médií popisuje dopis z 13. srpna 2026: ani stanovy, ani pravidla správy a řízení FIFA neznají ustanovení, podle kterého by prezidentský mandát přestal být mandátem jen proto, že netrval celé čtyři roky. FairSquare nežádá politický protest ani bojkot. Žádá procedurální rozhodnutí.
Organizace přitom není v boji proti Infantinovi nováčkem. Už v prosinci 2025 podala etickou stížnost kvůli údajnému porušování politické neutrality, mimo jiné kvůli vazbám na Donalda Trumpa a udělení FIFA Peace Prize americkému prezidentovi. V červenci 2026 se obrátila na Mezinárodní olympijský výbor. Ten stížnost odmítl s tím, že věc nespadá do jeho jurisdikce. Odmítnutí ale nebylo meritorní; MOV neřekl, že Infantino nic neporušil, řekl jen, že to není jeho stůl.
Kdo stojí za Infantinem a kdo proti
Politická mapa FIFA se v létě 2026 dramaticky překreslila. Africká fotbalová konfederace (CAF) dala Infantinovi jednomyslnou podporu pro období 2027–2031. Asijská konfederace AFC mu na jaře 2026 veřejně vyjádřila důvěru. Jenže pak přišel projekt FIFA Forward Enterprise, plán vytvořit dceřinou entitu pro komerční práva k mistrovství světa a prodat zhruba dvacetiprocentní podíl soukromým investorům.
Reakce byla tvrdá. UEFA, CONCACAF a nakonec i AFC podepsaly společný otevřený dopis, v němž mluvily o „porušení důvěry“. Infantino projekt stáhl, ale škoda byla způsobena. Koalice, která mu ještě na jaře tleskala, se v srpnu rozpadla.
Na druhé straně: norský fotbalový svaz podpořil stížnost FairSquare, padesát europoslanců vyzvalo FIFA k řešení a odpor proti Infantinovi poprvé přesáhl hranice Evropy. A český kontext? FAČR se veřejně proti Infantinovi nepostavila. Předseda David Trunda v létě 2026 podpořil právě ten plán na monetizaci komerčních práv, který nakonec vyvolal krizi důvěry. Explicitní podpora kandidatury to není, ale signál blízkosti ano.
Brzda moci, nebo jen ozdoba stanov?
Volba v Rabatu bude testem jedné zásadní věci: zda jsou limity funkčních období ve FIFA skutečnou pojistkou proti koncentraci moci, nebo jen ustanovením, které lze obejít správným výkladem ve správný okamžik. FairSquare míří svou stížností na orgán, který Infantinovi v roce 2022 pomohl, a právě v tom je paradox. Šance na procedurální vyřazení kandidáta jsou nízké. Ale reputační náklady rostou s každým dopisem, každým odmítnutím a každou konfederací, která přestane tlačit za Infantina.
Do března 2027 zbývá sedm měsíců. Dost času na to, aby se objevil protikandidát, a dost času na to, aby se koalice zase přeskládala.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle