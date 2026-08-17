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Noční uzavírka ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech změní také trasu linky 52

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Karlovy Vary čeká v noci z pondělí na úterý úplná uzavírka ulice Na Vyhlídce. Platit bude od 17. srpna od 23:00 do 18. srpna do 5:00. Důvodem je přeprava a instalace trafostanice pro objekt Střední školy stravování a služeb v Ondřejské ulici.
Noční uzavírka ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech změní také trasu linky 52

Noční uzavírka ulice Na Vyhlídce v Karlových Varech změní také trasu linky 52

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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