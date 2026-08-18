Samsung ještě nedodělal One UI 9 pro Galaxy S26, a už testuje verzi 9.5. Letos startuje o měsíc dříve než loni

Řada Galaxy S26 přišla v březnu 2026 na trh s One UI 8.5 nad Androidem 16. Od 12. května na ní běží veřejná beta One UI 9 postaveného na Androidu 17, a stabilní verze pro tyto telefony stále není venku. Mezitím Samsung 22. července nasadil stabilní One UI 9 na letní skládačky Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 a Z Flip8. A jako by to nestačilo, 14. srpna se v únicích firmwaru objevily první stopy interního buildu One UI 9.5. Dva softwarové vlaky jedou po souběžných kolejích a ani jeden ještě nedorazil do stanice Galaxy S26.
Dvě verze najednou: chaos, nebo systém?
Na první pohled to vypadá zmateně. Proč Samsung ladí další verzi, když tu předchozí ještě nedodal majitelům svých jarních vlajkových lodí? Odpověď se skrývá v přestavěné roadmapě, kterou Samsung v posledních dvou letech tiše zavedl.
Hlavní číslo One UI (letos devítka) debutuje na letních skládacích modelech. Řada Galaxy S pak dostává meziverzi s příponou .5, která slouží jako průběžná aktualizace uprostřed cyklu: přináší designové úpravy, nové funkce a často i přenos klíčových novinek na starší zařízení. Tak to fungovalo u One UI 3.1, 5.1, 6.1 i loňské 8.5. Nejde o výjimku, ale o vzorec.
Veřejná beta One UI 9 pro Galaxy S26 přitom plní svůj účel: Samsung sbírá zpětnou vazbu, opravuje chyby a iteruje. Komunitní manažer Samsungu u čtvrté betové iterace v červenci výslovně zmínil, že cílem je doručit stabilní build s dobrou celkovou stabilitou a bez zásadních problémů. Paralelní interní práce na 9.5 neznamená, že devítku někdo odflákl, znamená to, že vývojové týmy pracují v překrývajících se cyklech.
O měsíc dříve: co přesně to číslo říká
Tvrzení o měsíčním náskoku se opírá o dvě neoficiální data. Loni se první veřejně zachycený interní build One UI 8.5 pro Galaxy S25 objevil 18. září 2025. Letos zprávy o One UI 9.5 přinesly weby Android Central a SamMobile 14. srpna 2026. Rozdíl je zhruba 35 dní.
Důležitá poznámka: obě data pocházejí z úniků, ne z oficiálního harmonogramu Samsungu. Dřívější únik neznamená dřívější vydání. Znamená, že interní vývojová větev 9.5 se dostala do stadia, kdy ji dokázali zachytit lidé sledující firmwarové databáze, a stalo se to o měsíc dřív než loni. To je signál o tempu vývoje, ne o termínu aktualizace pro koncového uživatele.
Co víme o One UI 9.5, a co ne
Potvrzených informací je minimum. Samsung One UI 9.5 oficiálně nepředstavil, neexistuje changelog ani seznam podporovaných zařízení. Z úniků se rýsuje vizuální posun směrem ke „skleněnému“ designu: větší hloubka widgetů, lesklejší okraje prvků rozhraní, celkově plastičtější vzhled. Funkční novinky zatím nikdo nedoložil.
Navíc se úniky rozcházejí v tom, pro jaké zařízení je 9.5 primárně vyvíjena:
- Květnový únik (SamMobile, 6. května 2026) spojoval One UI 9.5 s budoucí řadou Galaxy S27.
- Srpnový únik (Android Central, 14. srpna 2026) mluví o vývoji pro Galaxy S26.
Tento rozpor je podstatný. Může znamenat, že Samsung testuje 9.5 na více hardwarových platformách současně, nebo že různé zdroje zachytily různé vývojové větve. Tak či tak, bez oficiálního potvrzení je jakýkoli seznam zařízení spekulací.
Český kontext: žádné datum, jen Samsung Members
Samsung CZ na své stránce One UI zatím neuvádí žádný konkrétní termín pro stabilní One UI 9 na Galaxy S26, natož pro budoucí 9.5. Uživatele odkazuje do aplikace Samsung Members, kde mají termíny sledovat.
Z historie víme, že Česko nebývá v první vlně. Loňská beta One UI 8.5 odstartovala 8. prosince 2025 na vybraných trzích a české rozšíření stabilní verze na starší modely přišlo až 7. května 2026. Kdo dnes vlastní Galaxy S26 v Česku, může realisticky čekat tento scénář:
- Stabilní One UI 9 – rollout po ukončení beta programu, pravděpodobně v průběhu podzimu 2026.
- One UI 9.5 – pokud vůbec vyjde pro S26, nejdříve na přelomu roku nebo na jaře 2027.
A pro ty, kdo zvažují betu: Samsung v oficiálním FAQ výslovně varuje, že beta software může obsahovat chyby, nečekané chování a nekompletní funkce. Doporučuje zálohu dat před instalací. Na hlavní telefon to není.
Proč Samsung zrychluje
Google vydal Android 17 pro Pixely 16. června 2026. Samsung nasadil svou adaptaci o pouhých 36 dní později, a rovnou na nový hardware. To je výrazně svižnější než v předchozích letech, kdy mezera mezi čistým Androidem a Samsungovou nadstavbou bývala delší.
Důvod je podle nás pragmatický. Samsung potřebuje, aby jeho letní skládačky startovaly s nejnovějším softwarem, jsou to nejdražší telefony v portfoliu a zákazníci za ně platí prémiovou cenu. Řada Galaxy S, která přichází na jaře, pak slouží jako testovací platforma pro veřejnou betu a následně dostává meziverzi .5, která ji udržuje aktuální až do příchodu další velké generace.
Jestli se z toho stane trvalý vzorec, nebo jde o jednorázovou přestavbu letošního cyklu, Samsung neřekl. Jedno je ale zřejmé: tempo interního vývoje roste a rozestupy mezi jednotlivými verzemi se zkracují. Pro majitele telefonů Galaxy to v praxi znamená víc aktualizací za rok; pokud Samsung udrží kvalitu, je to dobrá zpráva.
Letošní softwarový maraton Samsungu ještě neskončil. Galaxy S26 čeká na stabilní devítku, skládačky ji už mají a někde v korejských laboratořích se ladí 9.5 s lesklými okraji a skleněným designem. Dva vlaky na souběžných kolejích, a oba zatím jedou podle jízdního řádu, který zná jen Samsung.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman