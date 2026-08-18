Alex Král vstřelil gól a přidal tři asistence. Z přebytečného hráče Unionu Berlín hvězdou Kodaně

12. srpna 2026 rozbil český záložník síť za maďarským Debrecínem, přidal asistenci, a o čtyři dny později naservíroval spoluhráčům z Randers další dvě gólové přihrávky. Série 1+3 v posledních dvou soutěžních startech vypadá jako příběh hráče, který konečně dostal prostor dýchat. Jenže příběh Alexe Krále není o náhlé proměně. Je o tom, co se stane, když defenzivní středopolař přestane být na okraji rotace a někdo mu řekne: „Jsi náš.“
Z Berlína přes Barcelonu do slepé uličky
Králova cesta do Kodaně vedla přes dvě sezony postupného ústupu. V Unionu Berlín odehrál v Bundeslize 2025/2026 pouhých 443 minut rozložených do dvaceti zápasů, a nezapsal ani gól, ani asistenci. Předtím strávil rok na hostování v Espanyolu, kde v 37 ligových duelech přidal jedinou přihrávku na gól. Čísla mluví jasně: na úrovni čisté produktivity byl neviditelný.
Přitom úplně bez záblesku nebyl. V Lize mistrů 2023/2024 za Union odehrál šest zápasů a stihl gól i asistenci. Jenže elitní evropská scéna trvala jen pár měsíců a v ligové každodennosti se Král do sestavy neprosadil natolik, aby klub změnil plán. V srpnu 2024 ho
Union poslal do Espanyolu s vysvětlením, že mu chce zajistit herní praxi a další rozvoj. V květnu 2026 se s ním rozloučil jako s hráčem, jehož čas v klubu končí. Bilance: 53 zápasů za Union, žádný ligový gól. Svensson věděl, co kupuje
16. července 2026 oznámila
FC Kodaň podpis Krále na smlouvu do června 2028. Klíčovou roli sehrál trenér Bo Svensson, který Krále krátce vedl právě v Unionu. Při představení nové posily mluvil o stabilitě, leadershipu a schopnosti propojovat obranu s útokem. Žádné vágní fráze o potenciálu, Svensson chtěl hotového hráče, který okamžitě pomůže.
A přesně to dostal. Král naskočil do základní sestavy od prvního soutěžního zápasu a v sedmi startech za FCK odehrál tři kompletní devadesátiminutovky v řadě. Zápasová hodnocení to potvrzují: 8,4 proti Debrecínu, 8,7 proti Randers. Pro hráče, který je ze své podstaty spíš štít než meč, jsou čtyři přímé bodové příspěvky za tak krátký úsek něco mimořádného.
Čísla, která mění perspektivu
Srovnání posledních tří angažmá ukazuje, proč vstup do Kodaně vyčnívá:
Sezona Klub Soutěž Zápasy Góly Asistence Minuty 2024/2025 Espanyol LaLiga 37 0 1 – 2025/2026 Union Berlín Bundesliga 20 0 0 443 2026/2027 FC Kodaň liga + EKL 7 1 3 –
Důležitá poznámka: Králův gól proti Debrecínu padl v kvalifikaci Konferenční ligy, nikoli v dánské lize. V ligových soutěžích jeho poslední branka podle kariérního přehledu sahá až do sezony 2017/2018 v Teplicích. Devět let bez ligového gólu. To číslo samo o sobě ukazuje, že Králova hodnota nikdy nestála na střeleckých statistikách, a o to víc vyniká, když najednou přidá i finální produkty.
Cesta zpět do reprezentace?
Za Česko nastoupil Král naposledy v říjnu 2025. Od té doby ticho. Při 48 reprezentačních startech nejde o zapomenutého nováčka, ale o hráče, který vypadl z radaru kvůli klubovému kontextu. Nulová produktivita v Unionu a omezená minutáž byly těžko obhajitelné pro jakéhokoli trenéra.
Teď se situace mění. Forma 1+3 v sedmi zápasech, pravidelné starty v základu a viditelná evropská scéna, to je materiál, který Královo jméno vrací do reálné hry o nominaci. Zda nový reprezentační trenér Santi Denia jeho formu už zaregistroval, veřejně doložené není. Ale příští reprezentační okno se blíží a Král má poprvé za dlouhou dobu co nabídnout.
20. srpna proti Turku
Nejbližší prověrka přijde ve středu 20. srpna v play-off Konferenční ligy proti finskému Interu Turku. Král do ní jde po třech po sobě jdoucích kompletních zápasech, s rostoucími hodnoceními a v roli, kterou mu Svensson ušil na míru: spojovací článek mezi defenzivou a útokem, lídr středové řady.
Není to zázračná proměna. Je to důkaz, že i hráč na okraji potřebuje hlavně jednu věc: trenéra, který přesně ví, proč ho chce, a sestavu, ve které má místo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner