Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ.

Za zásadní problém vedení kraje při řízení a manažerském zajištění strategických investic dnes večer označili odstoupení od smlouvy opoziční krajští zastupitelé za STAN a ODS. "Vzniklá situace přímo ohrožuje nejen samotnou obnovu významné vzdělávací instituce, ale vystavuje Karlovarský kraj vysokému riziku finančních ztrát a ohrožení čerpání alokovaných dotačních prostředků," uvedl za oba zastupitelské kluby bývalý hejtman Petr Kulhánek (STAN) v otevřeném dopise nynějšímu hejtmanovi Petru Kubisovi (ANO).
Zastupitelé v něm žádají kraj o informování o klíčové krajské zakázce v plné šíři. Ptají se například, proč nesoulad s dodavatelem neřešilo vedení kraje již dříve. "Žádáme o informování zastupitelů a veřejnosti o tom, jaký bude další postup kraje v situaci, kdy podle dostupných informací nelze automaticky oslovit ani zasmluvnit druhého uchazeče v pořadí z původního zadávacího řízení, a také jaký je dopad na rozpočet kraje a jak velké je riziko ztráty dotace," uvedl Kulhánek. Zajímá se také, kdo z vedení kraje je osobně odpovědný za krizový stav a jaké ze situace budou plynout osobní i systémové důsledky.
Dosavadní průběh provedení stavby podle kraje ukázal, že zhotovitel při vstupu do projektu zřejmě podcenil náročnost rekonstrukce a své možnosti zvládnout její technické, organizační a smluvní souvislosti v požadovaném rozsahu a tempu. Kraj dále uvedl, že k jeho kroku vedla několikaměsíční neshoda s firmou ohledně změn projektu, jejich ocenění a termínů. "Je pro mě nepřijatelné, aby stavební společnost tímto způsobem vystupovala a svalovala vinu na zadavatele," uvedl hejtman Kubis. Podle něj byla firma o možnosti odstoupení kraje od smlouvy informována, své odstoupení ale doručila kraji v době, kdy byl na stavbě kontrolní den.
Kraj podle něj bude dál hledat řešení, které ochrání zájmy projektu i jeho financování. Ten je podpořen evropskou dotací z programu Spravedlivá transformace. Do 30 dnů musí kraj převzít nedokončené dílo a zdokumentovat práce. Zároveň bude připravovat aktualizaci podkladů a chystat další pokračování projektu. Kraj před odstoupením od smlouvy a jejím vypovězením druhou stranou připravoval dodatek ke smlouvě o dílo. "Jedná se o vyústění dlouhodobého stavu, kdy se smluvním stranám nedařilo nalézt shodu," uvedl správce stavby Jan Linhart.
Zhotovitel ve středu uvedl, že na stavbě byl zjištěn mnohem horší statický stav, než předpokládala smluvní projektová dokumentace. "Proto byly práce již v listopadu zastaveny statikem. Investora jsme následně požádali o novou projektovou dokumentaci, abychom mohli ve stavbě pokračovat. I když jsme se snažili s krajem dohodnout, není do dnešního dne vyřešen ani nový projekt, ani statika objektu," řekl ředitel společnosti PKS stavby Jaroslav Kladiva.
Projektovou dokumentaci nezpracovávala firma PKS stavby, ale generální projektant, kterého si najal Karlovarský kraj. "Dle dohody z března tohoto roku měl být nejprve do 15. června a posléze do 31. července dodán nový projekt, což se nestalo. Kraj zároveň vyslovil názor, že by si firma PKS stavby měla sama dopracovat potřebné dokumenty. S tím ovšem společnost nemohla souhlasit," uvedla firma ve středečním vyjádření.
Stavba nového komplexu SUPŠ a rekonstrukce její původní budovy začala loni 12. října. První etapa stavby by měla být hotová v roce 2027, druhá etapa, včetně výstavby nové budovy, měla skončit v roce 2028. Návrh na moderní areál vytvořila architektonická kancelář Petr Hájek - Architekti, která v Karlových Varech navrhla i vestavěný sál v Císařských lázních. SUPŠ měla být po Císařských lázních druhou vůbec nejdražší investicí Karlovarského kraje. Původní historická budova střední školy se aktuálně kvůli havarijnímu stavu betonových částí budovy nevyužívá. Škola vyučuje v přilehlých budovách. Současná kapacita keramické školy je zhruba 350 studentů. Po dostavbě a rekonstrukci měla mít škola kapacitu až 650 studentů.