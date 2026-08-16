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Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ

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Radní Karlovarského kraje rozhodli o odstoupení od smlouvy na rekonstrukci Střední umělecko-průmyslové školy keramické a sklářské (SUPŠ) v Karlových Varech za více než 1,2 miliardy korun. Reagovali tak na středeční rozhodnutí druhé strany, společnosti PKS stavby, od smlouvy odstoupit kvůli horšímu statickému stavu objektu. Kraj o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Stavba je nyní zastavena, kraj situaci ve spolupráci s advokáty dál analyzuje.
Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ.

Karlovarský kraj odstoupil od smlouvy na opravy SUPŠ.

Zdroj: Karlovarská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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