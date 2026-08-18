Středoškolský fotbalista v USA kopl soupeře do zátylku a pětkrát ho udeřil pěstí. Rodiče žádají zásah policie

Pátek 14. srpna 2026, zápas chlapeckého fotbalu mezi Brookings High School a Rapid City Central. U postranní čáry dojde k tvrdému souboji rameno na rameno. Hráč Brookings Kyler Soost padá na zem. A pak přichází to, co z běžného středoškolského utkání udělalo celostátní téma: jeho soupeř Jaxson Bergman z Rapid City Central ho zezadu kopne do oblasti zátylku a následně opakovaně udeří pěstí do hlavy. Na místo vbíhá rozhodčí, spoluhráč Soosta Caylon Peters, člen realizačního týmu Brookings. Bergman nakonec hřiště opouští. Zápas pokračuje dál.
Co zachytilo video a co z něj zatím vyplývá
Záznam, který se rozšířil přes sociální sítě, ukazuje sekvenci trvající několik sekund. Soost po ramenním kontaktu končí na zemi, Bergman ho nejprve odstrčí, pak přichází kop zezadu do oblasti hlavy a série úderů pěstí. Okolí reaguje rychle, rozhodčí přibíhá, další hráči se snaží situaci uklidnit. Bergman je z utkání vyloučen.
Co video neukazuje, je jakýkoli předchozí konflikt mezi oběma hráči. Veřejně potvrzený motiv neexistuje. Jediný dohledatelný spouštěč je ten ramenní souboj u postranní čáry. Žádný ověřený zdroj nedokládá osobní spor, provokaci ani dlouhodobější rozepři. Šlo o prudkou reakci na běžný herní kontakt, a právě ta disproporce mezi příčinou a následkem vyvolala vlnu pobouření.
Automatický trest a jeho limity
Podle pravidel SDHSAA, jihodakotské středoškolské sportovní asociace, má vyloučení ze zápasu jasně daný minimální následek: hráč nesmí nastoupit k dalšímu pravidelně plánovanému utkání na dané úrovni soutěže a před návratem musí absolvovat povinný kurz sportovního chování NFHS. To je automatika. Nic víc pravidla veřejně nezaručují.
Stopka na jeden zápas a online kurz. Za kop do zátylku a sérii úderů pěstí do hlavy ležícího soupeře. Samozřejmě může škola nebo asociace uložit přísnější individuální postih (zákaz na zbytek sezony, vyloučení z týmu), ale žádný veřejně dostupný sazebník SDHSAA takový automatický mechanismus neobsahuje. Rozhodnutí závisí na konkrétních lidech: řediteli školy, sportovním řediteli, vedení asociace.
Pro srovnání: v dospělé NFL existuje centrální disciplinární aparát s konkrétním sazebníkem pokut za bitky, údery i kopy. Profesionální liga je v tomto ohledu systémovější. Středoškolská asociace stojí na minimálním automatickém základu a individuálním posouzení. A právě ta mezera mezi minimem a tím, co by případ zasloužil, živí veřejnou debatu.
Kde končí sport a začíná trestní právo
Po zveřejnění videa se na sociálních sítích objevily výzvy k policejnímu zásahu. Konkrétní rodiče, kteří by veřejně požadovali vyšetřování, se nám v otevřených primárních zdrojích nepodařilo identifikovat; nelze bezpečně říct, zda jde o rodinu Soosta, Bergmana, nebo jiné zúčastněné. Jisté ale je, že právní rámec pro takový zásah existuje a není nijak teoretický.
Podle § 22-18-1 jihodakotského trestního zákoníku naplňuje prosté napadení (simple assault) skutkovou podstatu přestupku třídy 1 (Class 1 misdemeanor). Horní hranice trestu: až rok v okresním vězení, pokuta do přibližně 48 000 Kč, nebo obojí. Skutečnost, že k útoku došlo na sportovišti během zápasu, pachatele automaticky nechrání. Sportovní pravidla řeší disciplínu uvnitř soutěže, ne trestněprávní odpovědnost.
Bergman je středoškolák, tedy s největší pravděpodobností osoba mladší osmnácti let. V Jižní Dakotě to znamená, že by byl standardně veden jako „delinquent child“, tedy mladistvý, který spáchal čin, za nějž by dospělý nesl trestní odpovědnost. Juvenilní soud může uložit opatření až do dovršení jednadvaceti let. Do režimu dospělého trestního řízení se mladistvý v tomto státě dostává až po zvláštním přezkumném jednání (transfer hearing), a to pouze u závažnějších obvinění na úrovni felony. Prosté napadení tam nespadá. Věk tedy Bergmana nechrání před právními následky, ale mění cestu, kterou by případné řízení procházelo.
Kdo rozhodne, co z toho bude
Největší nejistota celého případu neleží v tom, zda šlo o brutální exces. Video je jednoznačné. Otázka zní jinak: kdo z kompetentních aktérů posune věc za hranici školní disciplíny.
Pokud škola a SDHSAA zůstanou u sportovního postihu, Bergman si odsedí stopku, absolvuje kurz a teoreticky se může vrátit na hřiště. Pokud někdo (rodiče Soosta, svědek, škola sama) podá podnět policii a státní zástupce shledá dostatek důkazů, otevře se juvenilní řízení s reálnými právními důsledky. Video přitom existuje, je veřejně dostupné a SDHSAA ve svých pravidlech výslovně počítá s tím, že hostitelská škola může soutěžní utkání nahrávat. Důkazní materiál tedy k dispozici je.
V době uzávěrky tohoto textu není potvrzeno, že by policie případ oficiálně přijala k šetření. Není ale potvrzeno ani to, že by ho odmítla.
Jeden středoškolský zápas, pár sekund nekontrolovaného násilí a řetězec rozhodnutí, která teprve přijdou. Bergman opustil hřiště sám. Kam ho pošle systém, závisí na tom, jestli se někdo rozhodne ten řetězec spustit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner