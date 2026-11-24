StarDance možná čeká změna, která promění atmosféru oblíbené soutěže. Dle zákulisních informací má Marka Ebena vystřídat Leoš Mareš.
Oblíbenou taneční show StarDance s jistotou čeká velká změna, která by mohla překvapit nejednoho diváka. Po 20 letech totiž končí moderátorská dvojice Marka Ebena a Terezy Kostkové. Nicméně jsme si na In-Lifestyle všimli, že se nyní do popředí dostalo jméno Leoše Mareše jako možného nástupce na moderátorském postu. Jestli se ale tato spekulace skutečně promění v realitu, zatím není jasné.
Z éry osvědčené dvojice do neznáma
Dvacet let patřili k sobě jako taneční parket a reflektory. Marek Eben a Tereza Kostková provázeli StarDance od jejího začátku v roce 2006 a letos se s diváky rozloučí. Jejich odchod tak neznamená jen výměnu dvou moderátorů, ale také konec jedné výrazné kapitoly televizní zábavy. Ve videu, kde své společné rozhodnutí sdělovali, Eben nezapomněl poděkovat divákům za to, že na ně těch 20 let byli tak hodní, což se v mediálním světě nestává. A rozhodli se tedy předat štafetu dál.
Jméno možného nástupce přinesl server Expres. Podle jeho informací by se moderátorského úkolu měl ujmout Leoš Mareš. Zatím jde ovšem pouze o zákulisní zprávu, ale ne o oficiálně potvrzené rozhodnutí České televize. Neznámá zůstává i žena, která by měla převzít místo Terezy Kostkové. „Novou moderátorskou dvojici StarDance oznámíme v momentě, kdy bude komunikovaná další řada této oblíbené taneční soutěže,“ odpověděl nám tiskový mluvčí České televize Michal Pleskot.
Tereza Kostková málem s Markem Ebenem moderovala už před 30 lety. Nakonec jí dali přednost před Bočanovou
Zkušenosti má, otázkou je styl
Mareš by do soutěže nevstupoval samozřejmě jako nováček. V roce 2015 se s taneční partnerkou Katarínou Štumpfovou sám postavil na parket a skončil na pátém místě, takže atmosférou soutěže si prošel. O 10 let později se ke StarDance vrátil v rámci jejího turné. Zná tedy i prostředí soutěže nejen z televizního studia, ale také z pozice účinkujícího. Jeho moderátorská výbava je přitom jiná než Ebenova. Dlouhá léta působil v Ranní show Evropy 2, má zkušenosti s velkými televizními projekty a živými akcemi. Umí pracovat s publikem, improvizovat a udržovat tempo.
I pokud by byla informace pravdivá, nelze ji hodnotit jako krok správným nebo špatným směrem. StarDance potřebuje moderátory, kteří nebudou jen napodobovat své předchůdce. Mareš by mohl pořadu dodat novou energii, ale bude záležet také na tom, jestli dostane prostor ukázat cit pro živý přenos, soutěžící i taneční atmosféru. O druhém moderátorském místě se zatím jen spekuluje. Mezi zmiňovanými jmény se objevila například herečka Marta Dancingerová, která se v soutěži představila jako tanečnice a v roce 2024 došla až do finále. Ale opět jsou to jen domněnky.
Zeptali jsme se vás
Na In-Lifestyle nás zajímal i názor našich čtenářů na tuto možnou moderátorskou výměnu, a proto jsme rozeslali celkem 301 e-mailů kontaktům z naší databáze. Odpovědí přišlo celkem 111, z toho bylo 67 od žen a 44 od mužů. Dohromady 43 % čtenářů vidí Leoše Mareše jako vhodného moderátora. Dalších 39 % ho naopak v pořadu vidět příliš nechce a představovalo by si jiné moderátory, zbylých 18 % to více neřeší, protože soutěž je pro ně především o tanci a účinkujících. Někteří se nám k tématu vyjádřili i konkrétněji, a tak jsme vybrali tři odpovědi:
„Mareš je fakt skvělá volba. Pořad potřebuje novou energii a on ji může rozdávat.“ – Karolína M.
„Za sebe bych teda raději dal přednost jinému moderátorovi, třeba Liboru Boučkovi. Mareše už bylo všude tak nějak moc.“ – Roman K.
„Eben je prostě nenahraditelný. Bez něj už to nebude ono, tak je mi víceméně jedno, kdo tam bude místo něj.“ – Markéta T.
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Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
Tento příspěvek Spekulace o Marešovi ve StarDance nabírají na obrátkách: Česká televize však s oznámením ještě počká byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.