Senioři mají nárok na další příspěvek od státu. Získat mohou až 27 tisíc korun měsíčně, rozhoduje jejich zdravotní stav

Příspěvek na péči může pomoci každému seniorovi, který má nějaké zdravotní potíže. Nenechte peníze utéct oknem a zažádejte si o svůj příspěvek právě nyní. Podívejte se, na co máte nárok a jak o peníze požádat.
Příspěvek na péči pro seniory může přilepšit peněžence o tisíce korun měsíčně
Většina českých seniorů žije pouze ze starobního důchodu a každou větší výdaj musí pečlivě zvažovat. Někteří přitom mohou mít nárok na pravidelnou finanční pomoc od státu, o kterou si ale nikdy nepožádají.
Jedná se o příspěvek na péči a v nejvyšším stupni může dosáhnout až 27 tisíc korun měsíčně. Tento příspěvek není určen pouze lidem žijícím v domovech pro seniory. Získat jej mohou také ti, kteří žijí doma, ale kvůli svému zdravotnímu stavu potřebují pravidelnou pomoc druhých.
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Kdo může získat příspěvek na péči?
Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří jsou kvůli svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc jiné osoby. Nerozhoduje přitom samotný věk ani výše starobního důchodu. Podstatné je, jak moc je člověk závislý na pomoci svého okolí.
Typicky může jít o seniory, kteří potřebují pomoc s oblékáním, přípravou jídla, pohybem, užíváním léků nebo hygienou. O příspěvek mohou požádat také ti, o které se starají jejich děti či blízcí příbuzní. Peníze slouží k úhradě potřebné péče, kterou může zajišťovat asistent sociální péče, registrovaná sociální služba nebo rodina.
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Kolik peněz mohou senioři dostat v roce 2026?
Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti. U dospělých osob existují 4 stupně, přičemž nejvyšší částka je určena pro ty, kteří potřebují pomoc téměř ve všech základních životních potřebách.
Měsíční příspěvek podle stupně závislosti
|Stupeň závislosti
|Měsíční příspěvek
|I. lehká závislost
|1 300 Kč
|II. středně těžká závislost
|5 400 Kč
|III. těžká závislost
|14 800 Kč
|IV. úplná závislost
|až 27 000 Kč
U čtvrtého stupně, kde platí úplná závislost, záleží také na způsobu zajištění péče. Pokud ji poskytuje zákonem vymezená pobytová sociální služba, příspěvek činí 23 tisíc korun měsíčně. V ostatních případech jde o 27 tisíc korun.
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Jak se rozhoduje o nároku?
Úřady posuzují diagnózu, seznam zdravotních potíží a hodnotí, které základní životní potřeby člověk skutečně nezvládá bez pomoci. Sleduje se celkem 10 oblastí: stravování, oblékání a obouvání, komunikace, orientace, mobilita, tělesná hygiena, výkon fyzické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost.
U dospělých osob odpovídá první stupeň nezvládání tří až čtyř potřeb, druhý pěti až šesti, třetí sedmi až osmi a čtvrtý devíti až deseti potřebám.
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Kam podat žádost a co dělat při zhoršení zdravotního stavu?
Žádost o příspěvek se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce podle místa trvalého pobytu seniora. Po podání následuje sociální šetření, kdy pracovník zjišťuje, jak člověk zvládá běžný život ve svém přirozeném prostředí. Stupeň závislosti a zdravotní stav následně posuzuje Institut posuzování zdravotního stavu a na základě posudku vydá úřad práce rozhodnutí.
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Pokud se zdravotní stav seniora zhorší a dosavadní příspěvek už neodpovídá jeho potřebám, doporučuji požádat o změnu výše dávky. Není nutné čekat na automatické přezkoumání. Pokud s rozhodnutím úřadu nesouhlasíte, můžete se odvolat.
Tip redakce Planeta Ekonomiky
Máte-li doma rodiče nebo prarodiče, kteří už nezvládají běžné činnosti bez pomoci, zjistěte, zda nepřicházejí o peníze, na které mají nárok. Žádost o příspěvek na péči nemusí žádat pouze senior osobně. Může o něj požádat zmocněnec, který ho bude v řízení zastupovat. Vyplatí se také připravit aktuální lékařské zprávy a při sociálním šetření otevřeně popsat, s čím vším potřebuje senior pomoc.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: mpsv.gov, e-sbirka.gov, .ipzs.gov | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaEkonomiky.cz
(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)