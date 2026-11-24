Meta začala přehodnocovat svůj plán dosáhnout do roku 2030 čistých nulových emisí. Důvodem je prudký rozvoj infrastruktury pro umělou inteligenci, který podle nejnovější zprávy společnosti výrazně zvyšuje její ekologickou zátěž. Jen za rok 2025 vzrostly čisté vykazované emise o 45 procent na 11,8 milionu tun ekvivalentu CO₂.
Vedení Mety v dokumentu zveřejněném 19. listopadu přiznává, že poptávka po výpočetní kapacitě pro AI rostla rychleji, než firma očekávala. Přezkoumává proto harmonogram i dílčí cíle včetně termínu roku 2030. Nové datum zatím neoznámila. Nejde tedy o úplné zrušení klimatického závazku, ale o veřejně přiznané pochybnosti, zda jej stihne splnit.
Servery a stavba datacenter zvyšují emise
Při výpočtu emisí podle místa jejich vzniku dosáhla uhlíková stopa Mety v roce 2025 přibližně 21,7 milionu tun ekvivalentu CO₂. O rok dříve činila 15,6 milionu tun. Jde o nárůst téměř o 40 procent, přičemž značnou část představují emise spojené s výrobou a pořizováním zařízení a výstavbou datových center.
Pro srovnání: Microsoft vykázal meziroční růst celkových emisí o 25 procent, Google o 18 procent a Amazon o 16 procent. Meta tedy zaznamenala nejvyšší procentní nárůst, ačkoli její absolutní stopa zůstává nižší než u některých konkurentů. Přímé srovnání navíc ovlivňují rozdíly v metodikách vykazování.
Společnost zároveň uvádí, že již šestý rok po sobě smluvně pokryla 100 procent své roční spotřeby elektřiny čistými a obnovitelnými zdroji. To však neznamená, že všechna její datacentra nepřetržitě fungují bez fosilních paliv. Výstavba nové infrastruktury navíc vytváří emise, které samotný nákup zelené elektřiny neodstraní.
Pozoruhodná jsou i čísla o spotřebě vody. V samotných provozech Mety meziročně klesla z 825 na 790 milionů amerických galonů. V oblastech trpících nedostatkem vody však spotřeba vzrostla ze 198 na 246 milionů galonů.
Ještě výraznější rozdíl ukazuje nepřímá spotřeba vody spojená s výrobou nakupované elektřiny. Ta vzrostla z 19 na více než 26 miliard galonů. Část ekologických dopadů datacenter se tak neodehrává přímo v serverovnách, ale v elektrárnách, které jim dodávají energii.