Vlhkost, zejména ve směsi s agresivními plyny nebo prachem, způsobuje korozi a může vést k selhání elektronických součástek, jako jsou spínače, relé, pojistky atd. Největšími hrozbami pro elektronické součástky jsou provoz ve vysoké vlhkosti, výrazné teplotní výkyvy ve dne i v noci a venkovní instalace. V takových případech jsou nejčastějšími příčinami poruch změny kontaktního odporu, jiskrové přepětí, svodové proudy nebo snížené izolační vlastnosti.
Nebezpečné kolísání teplot v rozvaděči = vznik kondenzátu
Za určitých klimatických podmínek se vlhkost může tvořit i v dobře chráněných a velmi vzduchotěsných rozvaděčích. Kolísání teploty v rozvaděčích může způsobit vznik nechtěné kondenzace, která může narušit správný provoz elektrických součástí uvnitř rozvaděče.
Abychom tomuto jevu zabránili, používáme v rozvaděčích topidla a topidla s integrovaným ventilátorem určená pro větší skříně rozvaděčů. Topná tělesa v rozvaděčích pomáhají udržet požadovanou minimální teplotu a vlhkost. Jsou navržena pro nepřetržitý provoz a jsou vhodnější pro přerušovaný provoz ve spojení s termostaty nebo hygrostaty.
Topidla s ventilátorem = spolehlivá ochrana
Naše velmi oblíbená řada topidel s ventilátorem CSL 028 určená pro instalaci do rozvaděčů vyniká svými malými kompaktními rozměry, kvalitním ventilátorem, je dotykově bezpečná, obsahuje PTC zdroj tepla a zajišťuje ochranu proti tvorbě kondenzace tím, že poskytuje rovnoměrné rozložení teploty v uzavřených zařízeních s elektrickými a elektronickými komponenty.
Použitá technologie PTC (Positive Temperature Coefficient) samoreguluje svůj výkon podle okolní teploty. Tím se zabraňuje přehřátí a zároveň přispívá k snížení spotřeby elektrické energie.
Přepracovaný koncept = větší flexibilita a úspora instalačního času
Cílem modernizace bylo zachovat výhody tohoto modelu a najít další úspory času při instalaci a větší flexibilitu použití.
V rámci inovací této produktové řady byl kompletně změněn design topidla. Původní dvě verze instalace, na DIN lištu a šroubové uchycení, byly integrovány do jednoho unikátního a univerzálního montážního mechanismu. Uživatelé si nyní mohou zvolit preferovaný způsob montáže, aniž by museli vybírat mezi různými variantami této řady. Tento inovovaný úchyt svými rozměry vytyčuje i bezpečnou instalační vzdálenost pro další prvky na DIN liště.
Rychlá a bezpečná instalace
Nová generace topidel je také vybavena zásuvnými svorkami pro rychlé a pohodlné zapojení. Přepracovaný kryt topidla podporuje snadnou instalaci a v závislosti na způsobu montáže i montáž bez použití nářadí. To pomáhá snížit náročnost instalace po celou dobu životního cyklu produktu.
Široký sortiment
Nová generace topidel zahrnuje nejžádanější verze s výkonem 250 W a 400 W pro aplikace 120 V i 230 V. Verze CSF 028 je navíc vybavena integrovaným pevným termostatem s přednastavenými spínacími teplotami 15 °C nebo 25 °C, který chrání před manipulací a šetří čas na instalaci, protože k jeho ovládání není potřeba samostatný termostat.
Pro speciální aplikace je určena varianta CSL 028 ve verzích se samostatným ovládáním PTC topného elementu a ventilátoru.
Bezpečnost
Tyto topidla se dále vyznačují tichým provozem, krytím IP20 a dvojitou izolací. Jejich plastový kryt je vyroben z plastu dle normy UL 94V-0 a je přizpůsoben proti nechtěnému dotyku. Zajišťuje tímto i bezpečnost uživatele a chrání jej před vznikajícím teplem.
Výrobky STEGO jsou nezávisle schváleny a certifikovány z hlediska bezpečnosti mezinárodně uznávanými zkušebními instituty, jako jsou VDE, UL a EAC.
Závěr
S nejnovější generací produktové řady CSL 028 a CSF 028 se společnosti STEGO podařilo zjednodušit zavedenou řadu ohřívačů rozvaděčů s ventilátorem a zároveň zvýšit flexibilitu pro uživatele. Méně variant, integrované možnosti montáže a zjednodušená instalace podporují efektivnější projekční, logistické a montážní procesy.
Dušan Zaremba