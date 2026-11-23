Jakmile se u nás doma začne péct na Vánoce, nejdou všechny plechy jen na klasické sladké cukroví. Část si nechávám na kousky, které nejsou přecpané cukrem a člověk po nich sáhne klidně i odpoledne ke kávě. Tyhle celozrnné slunečnicové sušenky bez cukru proto peču docela ráda. Jsou nenáročné, hotové poměrně rychle a díky slunečnicovým semínkům krásně voní. Sladí se rýžovým nebo agávovým sirupem a doprostřed přijde . Výsledek je sváteční, ale ne těžký. povidlová náplň s agarem
Na receptu je příjemné hlavně to, že nestojí na
žádných krkolomných náhražkách ani na surovinách, kvůli kterým člověk objede tři obchody. Základ je jednoduchý: celozrnná , trochu škrobu, tuk a semínka. Ta špaldová mouka semínka jsou přitom důležitější, než by se mohlo zdát. Když se předem krátce opraží, sušenky dostanou plnější chuť a nepůsobí ploše.
Můj tip je jednoduchý: Část semínek nasekejte opravdu najemno, část nechte hrubší. V těstě pak zůstane pěkná struktura a při kousnutí jsou sušenky zajímavější než obyčejné linecké kolečko. Recept na celozrnné slunečnicové sušenky bez cukru
Jde o malé kopečky s důlkem, které se po upečení plní teplou povidlovou náplní. Na míse vypadají hezky a přitom kolem nich není žádná zbytečná cukrářská věda.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 10 až 12 minut Počet porcí: zhruba 28 až 32 kusů Celkový čas: přibližně 35 minut Ingredience pro přípravu
Sušenky: 100 g špaldové celozrnné mouky 50 g maizeny 60 g rýžového nebo agávového sirupu 1 balíček vanilkového cukru, volitelně 100 g másla, ghí nebo rostlinného tuku pro veganskou verzi 100 g slunečnicových semínek 1 až 2 lžíce vody podle potřeby
Povidlová náplň: 100 g povidel 30 g vody 5 g agaru Postup přípravy celozrnných slunečnicových sušenek bez cukru
1. Troubu předehřejte na
180 °C a nachystejte si plech. Můžete ho lehce vymazat tukem, případně použít pečicí papír, pokud jste na něj zvyklí.
2.
Slunečnicová semínka nasypte na suchou pánev a krátce je opražte. Tady se vyplatí neodcházet od plotny, protože mezi voňavými semínky a spálenými je někdy jen pár vteřin. Pak je nechte zchladnout a nahrubo nasekejte.
3. Do mísy dejte změklé
máslo, ghí nebo rostlinný tuk a přilijte sirup. Kdo chce, přidá i vanilkový cukr. Vše vyšlehejte do měkké, hladké směsi.
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4. Přisypte
maizenu a nasekaná nebo částečně namletá slunečnicová semínka. Promíchejte jen krátce, aby se suroviny spojily.
5. Nakonec zapracujte
špaldovou celozrnnou mouku. Těsto bývá spíš měkké. Pokud působí moc hutně, přidejte 1 až 2 lžíce vody. Měla by vzniknout tvárná hmota, která drží pohromadě a dá se vytlačit nebo nabírat lžičkou.
6. Těsto dejte do zdobicího sáčku, případně ho odebírejte dvěma lžičkami. Na plechu tvořte menší
kopečky a do každého udělejte prstem nebo koncem vařečky malý důlek na náplň.
7. Plech vložte do trouby a pečte přibližně
10 až 12 minut při 180 °C, dokud sušenky lehce nezezlátnou. Nepřesušujte je. Po vychladnutí ještě trochu zpevní. Foto: Cooky.cz, Pečte pouze do lehkého sezlátnutí, po vychladnutí ještě zpevní. Mezitím připravte náplň
8. V menším kastrůlku rozmíchejte
povidla, vodu a agar. Přiveďte směs k varu a krátce povařte, aby agar začal správně pracovat.
9. Ještě teplou
povidlovou náplní naplňte důlky v upečených sušenkách. Chce to trochu svižnosti, protože jak směs chladne, začne houstnout.
10. Hotové sušenky nechte úplně vychladnout. Hodí se ke kávě, na adventní stůl i do uzavíratelné krabičky. V chladu vydrží několik dní a druhý den bývají o něco vláčnější.
Proč v těchto sušenkách funguje špalda, škrob a semínka Při použití agávového sirupu bude chuť o něco výraznější a kulatější. Rýžový sirup je jemnější a méně aromatický. Část slunečnicových semínek můžete rozmixovat skoro najemno. Těsto se pak snáz spojí a sušenky budou křehčí. Pro svátečnější vůni přidejte do povidel špetku skořice. Semínka nepřebije a cukroví dostane zimní tón, který k adventu patří.
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